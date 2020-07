UFC 251: card completo com José Aldo x Petr Yam na Ilha da Luta, onde assistir e horário

O UFC estreia neste sábado a 'Ilha da Luta', projeto da organização para seguir com as disputas em segurança durante a pandemia do coronavírus. A ilha, localizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, receberá o evento de número 251 contando com três disputas de cinturão, incluindo a do brasileiro José Aldo contra o russo Petr Yam.

O evento também teria outro brasileiro lutando pelo cinturão, mas Gilbert Durinho recebeu diagnóstico positivo para o coronavírus e foi afastado. Ele foi substituído por Jorge Masvidal, que fará a luta principal da noite com o nigeriano Kamaru Usman pelo título dos meio-médios. Por fim, o australiano Alexander Volkanovski e o norte-americano Max Holloway lutam pelo cinturão dos pesos-pena.

Outros sete brasileiros lutarão neste sábado. Uma delas numa revanche entre ex-campeãs: Jéssica "Bate-Estaca" Andrade reencontra Rose Namajunas após sua memorável vitória no UFC Rio de 2019. Na abertura do card principal, a promessa Amanda Ribas tem um grande teste pelo peso-mosca contra Paige VanZant. Elizeu Capoeira, Léo Santos e Raulian Paiva buscam aumentar suas sequências positivas na organização, e Karol Rosa e Vanessa Melo se enfrentam pelo peso-galo.

ONDE ASSISTIR

O card completo do UFC 251 terá transmissão ao vivo pelo canal Combate e Combate Play. As duas primeiras lutas estarão disponíveis no Facebook e Twitter do UFC Brasil.

UFC 251

11 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dabi

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Jorge Masvidal

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-galo: Petr Yan x José Aldo

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-mosca: Amanda Ribas x Paige VanZant

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Jiri Prochazka

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Muslim Salikhov

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Danny Henry

Peso-leve: Léo Santos x Roman Bogatov

Peso-pesado: Marcin Tybura x Maxim Grishin

Peso-mosca: Raulian Paiva x Zhalgas Zhumagulov

Peso-galo: Karol Rosa x Vanessa Melo

Peso-galo: Martin Day x Davey Grant