UFC 269: Charles do Bronx e Amanda Nunes defendem seus cinturões em Las Vegas

A noite deste sábado promete fortes emoções para o fã de MMA. Isso porque dois brasileiros irão defender seus títulos da principal entidade do esporte. O UFC 269 acontece em Las Vegas e terá Charles do Bronx (luta principal) e Amanda Nunes lutando para manter seus títulos em suas respectivas categorias. O evento tem início programado para as 20 horas (horário de Brasília).

Charles do Bronx defenderá o cinturão dos peso-leve (até 70,3 kg) pela primeira vez. E o rival sabe bem o que é ser o lutador a ser batido na categoria. Trata-se de Dustin Poirier, que já foi detentor interino do título da divisão. Os dois bateram o peso e se encararam nesta sexta-feira com a promessa de ser um duelo de alto nível.

Leia Também Mestre amputado ensina kung fu sem uma perna no norte da Síria

O norte-americano vem de três vitórias seguidas, sendo as duas últimas sobre Conor McGregor. O paulista não perde há 10 lutas, sendo que, a última dela, em maio, a vitória sobre Michael Chandler, lhe rendeu o cinturão que hoje ostenta. Charles do Bronx é o maior recordista por finalização da história do UFC. São 14 oponentes derrotas desta forma.

Outra luta muito importante tem presença brasileira. No penúltimo embate da noite, Amanda Nunes defende seu título da categoria peso-galo (até 61kg), conquistado há cinco anos. A baiana foi a primeira lutadora da história a ganhar e defender dois cinturões ao mesmo tempo no UFC. Ela encara a norte-americana com ascendência venezuelana Julianna Peña. Amanda Nunes também detém o título do peso-pena (até 66kg)

Outros seis brasileiros sobem ao octógono deste sábado: Raulian Paiva, Pedro Munhoz, Augusto Sakai, Bruno Silva, André "Sergipano" Muniz e Priscila "Pedrita" Cachoeira.

A Leoa entra em ação! ???? @Amanda_Leoa enfrenta @VenezuelanVixen na segunda luta principal do #UFC269. Assista neste sábado (11), a partir de 20h no @CanalCombate. pic.twitter.com/zI0oMGTkZ7 — UFC Brasil (@UFCBrasil) December 11, 2021

CONFIRA O CARD COMPLETO DO UFC 269:

Card principal

Cinturão peso-leve: Charles do Bronx x Dustin Poirier

Cinturão peso-galo: Amanda Nunes x Julianna Peña

Peso meio-médio: Geoff Neal x Santiago Ponzinibbio

Peso-mosca: Kai Kara France x Cody Garbrandt

Peso-galo: Raulian Paiva x Sean O'Malley

Card preliminar

Peso-pena: Josh Emmett x Dan Ige

Peso-galo: Pedro Munhoz x Dominick Cruz

Peso-pesado: Augusto Sakai x Tai Tuivasa

Peso-médio: Jordan Wright x Bruno Silva

Peso-médio: André Muniz x Eryk Anders

Peso-mosca: Miranda Maverick x Erin Blanchfield

Peso-pena: Ryan Hall x Darrick Minner

Peso-galo: Randy Costa x Tony Kelley

Peso-mosca: Gillian Robertson x Priscila Cachoeira