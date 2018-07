UFC anuncia que Rafael dos Anjos vai defender cinturão em 7 de julho

A organização do UFC quer atrair a atenção da comunidade esportiva durante a segunda semana de julho. Nesta sexta-feira, anunciou que o brasileiro Rafael dos Anjos, atual campeão dos pesos leves, vai defender seu cinturão no dia 7 de julho, em Las Vegas, diante do norte-americano Eddie Alvarez, ex-campeão do Bellator e atual primeiro colocado do ranking da categoria no UFC.

Rafael dos Anjos havia sido escalado para enfrentar o irlandês Conor McGregor em março, mas quebrou o pé duas semanas antes do confronto e foi obrigado a desistir da luta. Ele ganhou o cinturão dos leves em março do ano passado, de Anthony Pettis, no UFC 185. Depois, em dezembro, defendeu o título contra Donald Cerrone. Ganhou com um lindo nocaute a 1 minuto de luta.

"Eu não escolho luta. Para mim, missão dada é missão cumprida. Rumo a mais uma vitória e a se tornar o melhor peso leve de todos os tempos", postou Rafael dos Anjos nas redes sociais depois do anúncio do confronto contra Alvarez.

O evento que terá a defesa de cinturão de Dos Anjos será o UFC Fight Night, na quinta-feira. No dia seguinte, a também brasileira Cláudia Gadelha vai tentar tirar o cinturão peso palha da polonesa Joanna Jedrzejczyk. Depois, no sábado, acontece o histórico UFC 200, com José Aldo enfrentando o americano Frankie Edgar pelo cinturão interino do peso pena e Conor McGregor enfrentando Nate Diaz na revanche do título do meio-médio.