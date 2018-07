UFC apresenta evento em São Paulo com festa e astros

O próximo evento do UFC no Brasil já está mexendo com os lutadores. Nesta terça-feira à noite, foi realizado no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, uma festa para anunciar a venda de ingressos e colocar os lutadores frente a frente. Estiveram presentes Vitor Belfort, Patrick Cummins e Glover Teixeira, entre outros. “Minha empolgação está naquilo que sei que posso fazer”, afirmou Belfort.

Ele enfrenta Dan Henderson, na terceira luta entre ambos, com uma vitória para cada lado. Mas o rival não pôde participar do evento porque teve problemas no voo para o Brasil. Além dos atletas que participarão do card, estiveram presentes ainda Minotauro, Demian Maia, Pedro Rizzo e Marco Ruas, entre outros.

Já Glover e Cummins fizeram uma encarada para promover o combate, que será a segunda luta principal do UFC Fight Night de 7 de novembro, no ginásio do Ibirapuera. Para Glover, será um duelo complicado. “Éle é bom de wrestling, então tenho de evitar isso. Mas se tiver de agarrar e ir para o chão, estou pronto”, avisou.

Os ingressos para o UFC começam a ser vendidos nesta quarta-feira e a expectativa é que o ginásio do Ibirapuera fique lotado, até mesmo porque terá um card com grandes nomes. Os bilhetes custam entre R$ 150 (meia-entrada da Cadeira Superior B) e R$ 1.600 (octógono exclusivo, que inclui serviço de comida e bebida).