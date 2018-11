UFC Argentina: confira o card completo do evento inédito no País

A expansão do UFC na América Latina já pode ser comemorada pelos fãs de MMA ainda em 2018. Depois de marcar presença em três eventos no Brasil, o Ultimate desembarca pela primeira vez em Buenos Aires, na Argentina, neste sábado. O combate principal da noite fica por conta do duelo entre Santiago Ponzinnibio e Neil Magny.

Além das principais estrelas, o evento terá outros 11 combates, incluindo a luta entre o brasileiro Cezar Mutante e Ian Heinisch e o duelo entre feminino com Cynthia Calvillo e Poliana Botelho, todos pelo card principal.

O evento será realizado no Parque Roca, uma arena com capacidade para mais de 15 mil torcedores, no Parque Olímpico da Juventude. Vale lembrar que além do UFC na Argentina e os eventos realizados no Brasil este ano, a organização também fará sua estreia no Chile, programada para maio.

Confira o Card completo do UFC Argentina

Card Principal

Peso meio médio: Santiago Ponzinnibio x Neil Magny

Peso pena: Ricardo Lamas x Darren Elkins

Peso meio pesado: Khalil Rountree x Johnny Walker

Peso médio: Cezar Mutante x Ian Heinisch

Peso galo: Guido Cannetti x Marlon Vera

Peso palha: Cynthia Calvillo x Poliana Botelho

Card Preliminar

Peso meio médio: Michel Trator x Bartosz Fabinski

Peso mosca: Alexandre Pantoja x Ulka Sasaki

Peso pena: Humberto Bandenay x Austin Arnett

Peso meio médio: Laureano Staropoli x Hector Aldana

Peso leve: Devin Powell x Jesús Pinedo

Peso pena: Nad Narimani x Anderson Berinja