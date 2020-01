UFC Brasília: ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira

A venda de ingressos para o UFC Brasília começa nesta quinta-feira. As entradas, que variam entre R$ 90 e R$ 2.790, podem ser adquiridas pelo site www.tudus.com.br. O evento está marcado para o dia 14 de março, no Ginásio Nilson Nelson. A luta principal será entre o brasileiro Charles do Bronx e o americano Kevin Lee.

Este será o primeiro evento o UFC no Brasil em 2020, sendo a terceira passagem da organização pelo Distrito Federal. Recordista de finalizações na história do Ultimate, Charles do Bronx vem de uma sequência de seis vitórias na organização. O seu último triunfo foi um nocaute sobre Jared Gordon, em novembro, em São Paulo. Já Kevin Lee, derrotou Gregor Gillespie.

Além de Charles do Bronx, Demian Maia, Gilbert Durinho, Johnny Walker e Jussier Formiga estão entre as atrações confirmadas. Do lado feminino, Amanda Ribas e Mayra Bueno são as brasileiras que estão no card.

Valor dos ingressos do UFC Brasília, por setor

(todos setores têm a opção de meia-entrada)

Octógono Premium: R$ 990 / R$ 495

Octógono: R$ 790 / R$ 395

Cadeira Especial: R$ 590 / R$ 295

Cadeira: R$ 490 / R$ 245

Arquibancada (A): R$ 250 / R$ 125

Arquibancada (B): R$ 180 / R$ 90

Cadeira Exclusiva: R$ 830 / R$ 585

PACOTES VIP EXPERIENCE (meia-entrada):

VIP Package: R$ 2.790 / R$ 2.295

VIP Ultimate Plus: R$ 2.590 / R$ 2.095

Elite Plus: R$ 2.490 / R$ 1.995

Ultimate Package: R$ 2.390 / R$ 1.895

Walk In Rehearsal: R$ 1.200

Os pacotes das categorias "Vip Experience" incluem serviços de comida e bebida, assentos reservados para a pesagem, souvenirs e kits com produtos UFC. Há pacotes que incluem fotos dentro do octógono e com o cinturão do UFC. O "Walk In Rehearsal" é adquirido à parte e inclui um ensaio de câmera que simula a entrada do atleta no octógono.

CARD UFC BRASÍLIA (sujeito a alterações):