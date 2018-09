UFC desembarca para evento em São Paulo com programação para fãs

O UFC desembarca mais uma vez em São Paulo nesta semana para um evento no ginásio do Ibirapuera, no sábado. Mas antes disso o torcedor poderá ter contato com os lutadores em alguns eventos programados na capital paulista.

Nesta quarta-feira, no estacionamento do Shopping Eldorado, haverá um treino aberto para o público com a presença do brasileiro Thiago Marreta, que faz a luta principal contra Eryk Anders. Outros lutadores do card, como Alex Cowboy, Rogerio Minotouro e Charles do Bronx também vão marcar presença no local.

Os lutadores terão compromisso com a imprensa na quinta-feira. Já na sexta-feira será realizada a pesagem oficial do evento, com sessão de autógrafos para os fãs com Paulo Borrachinha e Pedro Munhoz. Além da presença das 'Octagon Girls' Camila Oliveira, Jhenny Andrade e Luciana Andrade, a partir das 15h, no ginásio do Ibirapuera. A atividade necessita de ingresso, que pode ser adquirido com a troca de alimento não perecível de no mínimo 1 kg na bilheteria do local.

Para sábado, os ingressos do UFC São Paulo ainda estão à venda e podem ser adquiridos pelo site https://www.tudus.com.br. Ainda restam entradas para todos os setores. O ingresso mais barato é na "cadeira superior categoria B", em que a meia custa R$ 87,50. O valor mais caro é na "cadeira exclusiva", por R$ 1.025 a inteira. Ainda tem a opção do serviço "VIP Experience", com pacotes que chegam a R$ 1.800.