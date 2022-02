UFC: Duelo entre brasileiros e disputa nos pesos-médios agitam Las Vegas

O UFC volta a Las Vegas, nos Estados Unidos, com confrontos decisivos. Além do evento principal, a luta entre Jack Hermansson e Sean Strickland, pelos pesos-médios, três brasileiros se apresentam no evento, que começa às 18 horas (horário de Brasília) deste sábado.

Pelo card preliminar, dois brasileiros terão um duelo à parte, na categoria dos meios-pesados (de 84 a 93 kg). Jaílton “Malhadinho” Almeida fará sua estreia no UFC, depois de ter se destacado no Dana White’s Contender Series em setembro. Ele enfrentará Danilo Marques, que retorna ao octógono após passar por cirurgia no cotovelo. Os brasileiros tentam se recolocar entre os principais lutadores da modalidade.

Leia Também Rafaela Silva conquista o ouro no Grand Prix de Portugal com ippon em holandesa

A luta estava marcada para novembro do ano passado, mas teve de ser adiada por causa do período de recuperação. “É uma luta muito boa para nós dois. Ele (Jaílton) está chegando agora, fez uma luta muito boa no Contender Series. Eu gostei quando essa luta foi oferecida para mim. Eu e o meu empresário achamos um combate interessante”, disse Danilo, ao canal “MMA Hoje”.

O evento também tem brasileiro no card principal. O guinês Carlston Harris, que treina e leva as cores do País na cintura, encara Shavkat Rakhmonov, do Cazaquistão, pela categoria dos pesos-médios (de 71 a 77 kg). Os dois estão invictos. Já no duelo principal, destaque para o encontro entre Jack Hermansson e Sean Strickland, números 6 e 7 do ranking dos pesos-médios (de 77,5 até 84kg), respectivamente.

Hermansson se consolidou como um importante combatente desde que entrou no UFC, em 2016. Conseguindo impressionantes finalizações ao longo de sua carreira, o sueco de 33 anos encara Strickland, que vive excelente momento no octógono, para defender sua posição no ranking dos médios.

Com apenas 30 anos, o lutador americano tem o maior desafio de sua carreira. Uma vitória contra Hermansson colocaria Strickland cada vez mais próximo da disputa pelo cinturão, atualmente nas mãos do nigeriano Israel Adesanya. “Eu adoraria lutar pelo cinturão. Acho que todos os tops já tiveram suas chances pelo cinturão. Sou o único sangue novo nessa categoria e vou continuar a evoluir e crescer. Sempre é possível melhorar”, disse Strickland.

Confira o card completo do UFC Fight Night: Hermansson x Strickland

CARD PRINCIPAL

Peso-médio: Jack Hermansson x Sean Strickland

Peso-médio: Punahele Soriano x Nick Maximov

Peso meio-médio: Shavkat Rakhmonov x Carlston Harris

Peso meio-pesado: Sam Alvey x Brendan Allen

Peso-médio: Tresean Gore x Bryan Battle

Peso-pena: Julian Erosa x Steven Peterson

CARD PRELIMINAR

Peso-galo: Miles Johns x John Castañeda

Peso-pena: Hakeem Dawodu x Michael Trizano

Peso-médio: Chidi Njokuani x Marc-Andre Barriault

Peso-galo: Alexis Davis x Julija Stoliarenko

Peso meio-pesado: Jailton Almeida x Danilo Marques

Peso meio-médio: Jason Witt x Phil Rowe

Peso-mosca: Malcolm Gordon x Denys Bondar