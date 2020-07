UFC estreia 'Ilha da Luta' com zona de segurança, mais de 3 mil testes e até túneis de vento

De acordo com Rodrigo Minotauro, embaixador do UFC no Brasil e comentarista do canal Combate, os próximos eventos do UFC realizados em Abu Dabi podem garantir dois novos cinturões para o Brasil. As apostas do ex-lutador vão para um bom desempenho de José Aldo e Deiveson Figueiredo.

"São mais de 20 atletas brasileiros lutando nos quatro eventos. Poderemos sair dessa temporada na Ilha da Luta com dois novos cinturões para o Brasil: o do peso-galo com o José Aldo e o do peso-mosca com o Deiveson Figueiredo. Além disso, temos atletas em ascensão que podem subir algumas posições no ranking, como Amanda Ribas, Alexandre Pantoja e Ricardo Carcacinha, diz Minotauro em entrevista ao Estadão.

Ele avalia que a experiência de Aldo atrelada com a motivação de fazer história conquistando um cinturão de outra divisão pode colocar o brasileiro em vantagem na disputa do título do peso-galo contra Petr Yan, neste sábado. "Aldo um atleta extremamente experiente, uma lenda do MMA, um ídolo dos brasileiros. Acredito que ele venha muito motivado. Já o Yan é uma promessa que vem despontando na categoria dos galos e que não perde uma luta desde 2016. Eu aposto na experiência e no coração do Aldo, claro. Quem acompanhar a transmissão, vai poder apoiar o Aldo e todo o esquadrão Brasileiro nesse grande evento".

"Além dos cinturões, o Brasil também pode garantir atletas como próximos desafiantes de suas categorias, como é o caso da Jéssica Andrade"

Já Deiveson, foi escalado para enfrentar Joseph Benavidez pelo cinturão peso-mosca no próximo dia 18 de julho. A luta também vai acontecer em Abu Dabi.

"Além dos cinturões, o Brasil também pode garantir atletas como próximos desafiantes de suas categorias, como é o caso da Jéssica Andrade. Isso sem contar as nossas estrelas já consagradas, que estão nos cards da Ilha, como Fabricio Werdum, Rogério Minotouro e Mauricio Shogun", destaca Minotauro, que participa da transmissão do evento realizado neste sábado pelo canal Combate, a partir das 18h45.

Confira os cards previstos para a Ilha da Luta:

UFC 251

11 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dabi

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-galo: Petr Yan x José Aldo

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-mosca: Amanda Ribas x Paige VanZant

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Jiri Prochazka

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Muslim Salikhov

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Danny Henry

Peso-leve: Léo Santos x Roman Bogatov

Peso-pesado: Marcin Tybura x Alexander Romanov

Peso-mosca: Raulian Paiva x Zhalgas Zhumagulov

Peso-galo: Karol Rosa x Vanessa Melo

Peso-galo: Martin Day x Davey Grant

UFC: Kattar x Ige

15 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dabi

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso-pena: Calvin Kattar x Dan Ige

Peso-galo: Pedro Munhoz x Frankie Edgar

Peso-palha: Carla Esparza x Marina Rodriguez

Peso-meio-médio: Abdul Razak Alhassan x Mounir Lazzez

Peso-pena: Jared Gordon x Chris Fishgold

CARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Vinícius Mamute x Modestas Bukauskas

Peso-mosca: Molly McCann x Taila Santos

Peso-pena: Ricardo Carcacinha x Lerone Murphy

Peso-médio: John Phillips x Dusko Todorovic

Peso-mosca: Tim Elliott x Ryan Benoit

Peso-mosca: Diana Belbita x Liana Jojua

Peso-galo: Jack Shore x Anderson Berinja

UFC: Figueiredo x Benavidez

18 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dabi

CARD DO EVENTO (21h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Joseph Benavidez

Peso-médio: Kelvin Gastelum x Jack Hermansson

Peso-leve: Marc Diakiese x Rafael Fiziev

Peso-mosca: Luana Dread x Ariane Lipski

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Askar Askarov

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Khadis Ibragimov x Roman Dolidze

Peso-pena: Grant Dawson x Nad Narimani

Peso-leve: Joe Duffy x Joel Alvarez

Peso-galo: Brett Johns x Montel Jackson

Peso-mosca: Tagir Ulanbekov x Alexander Doskalchuk

Peso-leve: Davi Ramos x Arman Tsarukyan

Peso-pesado: Carlos Boi x Sergey Spivak

UFC: Whittaker x Till

25 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dabi

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Peso-médio: Robert Whitaker x Darren Till

Peso-meio-pesado: Maurício Shogun x Rogério Minotouro

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Peter Sobotta

Peso-pesado: Fabrício Werdum x Alexander Gustafsson

Peso-meio-médio: Danny Roberts x Nicolas Dalby

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Jai Herbert

Peso-pesado: Tom Aspinall x Jake Collier

Peso-pesado: Raphael Bebezão x Justin Tafa

Peso-pena: Movsar Evloev x Mike Grundy

Peso-galo: Bethe Correia x Pannie Kianzad

Peso-galo: Umar Nurmagomedov x Nathaniel Wood

Peso-meio-médio: Ramazan Emeev x Shavkat Rakhmonov