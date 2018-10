UFC investe em produções de conteúdo no Brasil voltadas para os fãs

A produção de séries e documentários sobre o universo das lutas vem crescendo no Brasil. Para Eduardo Galetti, vice-presidente de produção do UFC, o sucesso dos conteúdos produzidos no País é fruto de um projeto a longo prazo.

"Temos algumas partes de desenvolvimento de conteúdo no mundo. No Brasil existe um projeto longo, há praticamente seis anos, no desenvolvimento de conteúdo original nacional para o público brasileiro", conta.

A perspectiva do UFC é continuar investindo o mesmo valor em 2019 e produzir ao menos quatro novas séries. "Não muda nada o nosso projeto para o ano que vem. Teremos uma média de quatro séries por ano, com cerca de cinco a seis episódios por série", explica Galetti. "A ideia é que a gente consiga suprir o canal Combate com algo inédito toda semana durante um ano inteiro", completa.

Além da audiência e atração do público brasileiro para os projetos nacionais, o Brasil ainda fica na liderança quando o assunto é competir com outros países. "Em termos de produção de conteúdo a do Brasil é maior do que lá fora. Isso se deve ao projeto. Os documentários lá fora estão muito conectados com os negócios de televisão, então eles cumprem contratos, regras. No Brasil isso não acontece, aqui é um projeto que envolve todos os departamentos", afirma Galetti.

As últimas séries e documentários feitos no Brasil foram "Nascidos para o Combate", "Viver para Lutar", "Laboratório da Luta", e a mais recente, "Mulheres na Luta", que mostra o processo de introdução das mulheres no MMA e, consequentemente, no UFC.

Outra superprodução do Ultimate, porém em âmbito mundial, é o lançamento do "25 Years in Short", uma série de 25 documentários em curta-metragem que relata cada ano de existência da organização, que completa 25 anos em novembro. O conteúdo acaba de ser lançado e novos filmes serão disponibilizados pelo site do UFC, YouTube e Combate até o mês do aniversário do UFC.

Confira o resumo de cada filme da série "25 Years in Short"

Filme 1 – 1993

OCTO: A disputada história da origem do octógono do UFC

Em 1993, o UFC nasceu dentro de um ringue de 8 lados. Promotores, produtores de TV e designers de cenários de Hollywood ainda disputam a criação do octógono

Data de estreia: Segunda-feira, 1 de outubro

Filme 2 – 1994

THE LION’S DEN: A história da primeira equipe de artes marciais mistas

Em 1994, Ken Shamrock montou a primeira equipe de MMA, a The Lion’s Den, e mostrou que sucesso nesse esporte individual era um trabalho em equipe.

Data de estreia: Quarta-feira, 3 de outubro

Filme 3 – 1995

ULTIMATE ACCESSORY: A história do cinturão do UFC®

Desde 1995, os cinturões do UFC se tornaram o acessório exclusivo desejado por todos os lutadores de MMA, mas a história deles é um pouco desconhecida e, muitas vezes, surpreendente.

Data de estreia: Sexta-feira, 5 de outubro

Filme 4 – 1996

BLACKOUT: Uma história da cruzada política para manter o UFC® longe da TV

Em 1996, uma cruzada política para banir a luta de maneira eficaz colocou pressão na indústria de TV a cabo para acabar com a exibição dos eventos do UFC, quase extinguindo o então novo esporte.

Data de estreia: Sábado, 6 de outubro

Filme 5 – 1997

JUDGEMENT DAY: A história da mudança do UFC® para outra cidade

Em 1997, o UFC 12 era para acontecer em Buffalo, mas um dia antes, o estado de Nova York mudou suas leis para banir o MMA e o octógono encontrou um novo lar em Dothan, Alabama.

Data de estreia: Segunda-feira, 8 de outubro

Filme 6 – 1998

THE ICE AGE: A história de Chuck Liddell, o primeiro grande astro do UFC®

Chuck Liddell conectava golpes ao mesmo tempo em que se conectava com fãs ao redor do mundo como nenhum lutador do UFC havia feito até então e se tornou o primeiro grande astro do UFC.

Data de estreia: Quarta-feira, 10 de outubro

Filme 7 – 1999

COUNTRY BOY CAN SURVIVE: A história da luta pela sobrevivência de Matt Hughes

Matt Hughes foi um campeão dominante do UFC, mas depois de encerrar sua carreira (com entrada no Hall da Fama), enfrentou a mais dura batalha de todas: a pela sua sobrevivência.

Data de estreia: Sexta-feira, 12 de outubro

Filme 8 – 2000

COMBATANT IN CHIEF: A História de Donald Trump na História dos Esportes de Combate

Quando Donald Trump abriu seu cassino em Atlantic City para o UFC - que naquela época lutava para continuar vivo -, era o começo de uma amizade improvável entre o atual presidente dos EUA e o presidente do UFC Dana White.

Data de estreia: Sábado, 13 de outubro

Filme 9 – 2001

ALL IN: A história dos irmãos Fertitta & Dana White

Em 2001, os irmãos Fertitta compraram o UFC, que estava falindo, e colocaram Dana White como presidente. As decisões de três amigos que revolucionaram os esportes de combate para sempre.

Data de estreia: Segunda-feira, 15 de outubro

Filme 10 – 2002

BAD BLOOD IS GOOD BUSINESS: A história das rivalidades que alimentam as maiores lutas

Em 2014, uma briga entre Jon Jones e Daniel Cormier, no lobby do MGM Grand, em Las Vegas, levou a um dos eventos de maior venda de PPV, porque a rivalidade vende.

Data de estreia: Quarta-feira, 17 de outubro

Filme 11 – 2003

A MATTER OF PRIDE: A história da rivalidade entre o UFC® e o Pride FC, do Japão

Em 2003, o presidente do UFC Dana White colocou Chuck Liddell no Grand Prix de pesos-médios do Pride com a esperança de vencer a maior batalha pela supremacia do MMA .

Data de estreia: Sexta-feira, 19 de outubro

Filme 12 – 2004

BULLY PROOF: A história da evolução de GSP – de vítima de bullying a campeão do UFC®

Georges St-Pierre sofreu bullying quando criança até seu pai coloca-lo em aulas de karatê. GSP se tornou uma máquina de lutar e campeão do UFC.

Data de estreia: Sábado, 20 de outubro

Filme 13 – 2005

RECONNECTING WITH REALITY: A história da reunião do elenco do Ultimate Fighter 1

Em 2005, o programa The Ultimate Fighter salvou o UFC do fracasso. 13 anos depois, o elenco inaugural se reuniu para um evento extraordinário.

Data de estreia: Segunda-feira, 22 de outubro

Filme 14 – 2006

THE O.G.s: A história das Octagon Girls

Com uma combinação de sensualidade e perfil de modelos, as Octagon Girls são grandes embaixadoras para a marca e para o esporte.

Data de estreia: Quarta-feira, 24 de outubro

Filme 15 – 2007

BEFORE AND AFTER: A história das fotos emblemáticas do UFC de Kevin Lynch

Em 2007, o renomado fotógrafo Kevin Lynch publicou um livro de suas fotografias emblemáticas do UFC, que reestruturaria totalmente a imagem do esporte e dos seus atletas.

Data de estreia: Sexta-feira, 26 de outubro

Filme 16 – 2008

FIGHT FOR THE TROOPS: A história da conexão entre o UFC® e as Forças Armadas dos EUA

Em 2008, o UFC organizou o primeiro de muitos eventos ao vivo que arrecadaram milhões de dólares para apoiar causas militares, parte da forte ligação entre o UFC e as Forças Armadas dos EUA.

Data de estreia: Sábado, 27 de outubro

Filme 17 – 2009

BROCK AND AWE: A história do impacto impressionante de Brock Lesnar

Quando Brock Lesnar veio do wrestling profissional, onde tudo era programado, ele superou todas as expectativas e deixou uma marca surpreendente no esporte.

Data de estreia: Segunda-feira, 29 de outubro

Filme 18 – 2010

WE ARE LIVE: A história do UFC® ao vivo e aqueles que fazem isso acontecer

A equipe de produção do UFC tem um estilo de transmissão diferente de qualquer outro evento de esporte, criando uma atmosfera eletrizante que moldou a maneira como as pessoas vivenciam o UFC.

Data de estreia: Quarta-feira, 31 de outubro

Filme 19 – 2011

NEW YORK STATE OF MIND: A história da legalização da luta no estado de NY

Percepções equivocadas sobre o MMA levaram a sua proibição no estado de Nova York.

Data de estreia: Sexta-feira, 2 de novembro

Filme 20 – 2012

TAKE ME WITH YOU: A história de um garotinho e o campeão peso-pesado do UFC®

Em 2012, o então campeão peso-pesado do UFC Júnior dos Santos trouxe um menino de 9 anos de uma favela perto de onde morava para Las Vegas, em uma aventura inesquecível.

Data de estreia: Sábado, 3 de novembro

Filme 21 – 2013

FIGHT LIKE A GIRL: A história de Ronda Rousey e a ascensão do MMA feminino

A maneira como Ronda Rousey foi dominante no UFC cativou o público muito além do mundo do esporte e abriu o caminho para todas as outras lutadoras.

Data de estreia: Segunda-feira, 5 de novembro

Filme 22 – 2014

ISLAND WARRIORS: A história dos dois grandes havaianos e dos seus legados no UFC®

Em 2014, a lenda havaiana BJ Penn não conseguiu reconquistar sua antiga forma de campeão e o jovem astro da ilha Max Holloway começou o que se tornaria uma sequência de 12 vitórias até conquistar seu próprio título do UFC.

Data de estreia: Quarta-feira, 7 de novembro

Filme 23 – 2015

TESTED: A história do programa antidoping do UFC® com a USADA (Agência Antidoping dos EUA)

Em 2015, o UFC lançou o seu programa antidoping com a USADA, considerado o programa mais abrangente dos esportes profissionais.

Data de estreia: Sexta-feira, 9 de novembro

Filme 24 – 2016

AGENTS OF CHANGE: A história do maior negócio da história dos esportes

Em 2016, o UFC chocou o mundo quando foi vendido para um grupo liderado pela grande agência de talentos WME-IMG, hoje conhecida como Endeavor, na maior transação da história dos esportes.

Data de estreia: Sábado, 10 de novembro

Filme 25 – 2017

MacMANIA: A história da popularidade insana de Conor McGregor

As habilidades de Conor McGregor como lutador são inegáveis, mas ele surgiu como um astro único e original, como nenhum outro, e sem limites.

Data de estreia: Segunda-feira, 12 de novembro