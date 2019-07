UFC San Antonio: card completo, horário e onde assistir ao vivo ao evento com Rafael dos Anjos

O UFC San Antonio terá um card completo com muitos brasileiros neste sábado, no Texas, nos Estados Unidos. O evento contará com a luta principal entre Rafael dos Anjos, que já teve o cinturão do peso leve e agora disputa a categoria dos meio-médios, e o britânico Leon Edwards, que vem de sete vitórias seguidas no UFC.

Transmissão do UFC San Antonio

São 13 lutas no total no UFC San Antonio, que será transmitido a partir das 19h pelo Canal Combate e Combate Play, com todas as lutas na íntegra com exclusividade e entrevistas depois dos duelos. A primeira entrada no octógono será a partir das 19h e o card principal tem início programado para 22h.

Na luta principal da noite, o brasileiro Rafael dos Anjos terá uma tarefa dura diante de Leon Edwards. Além dele, o card principal traz o combate entre Francisco Massaranduba contra Alexander Hernandez. Os outros brasileiros no evento são Klidson Abreu, Jennifer Maia, Gabriel Silva e Felipe Cabocão.

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília):

Leon Edwards x Rafael dos Anjos

Alexey Oleynik x Walt Harris

Greg Hardy x Juan Adams

James Vick x Dan Hooker

Alexander Hernandez x Francisco Massaranduba

Andrei Arlovski x Ben Rothwell

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Alex Caceres x Steven Peterson

Raquel Pennington x Irene Aldana

Sam Alvey x Klidson Abreu

Roxanne Modafferi x Jennifer Maia

Ray Borg x Gabriel Silva

Mario Bautista x Jim Soo Son

Domingo Pilarte x Felipe Cabocão