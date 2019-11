UFC São Paulo 2019: card completo, horário e onde assistir ao vivo as disputas

O UFC São Paulo 2019 será disputado neste sábado (16), a partir das 19h (horário de Brasília), no ginásio do Ibirapuera, com um card de 12 lutas. A principal será entre será entre Ronaldo Jacaré e o polonês Jan Blachowicz. Antes, o ex-campeão Mauricio Shogun vai encarar o escocês Paul Craig. Outro combate importante será entre Charles do Bronx e Jared Gordon.

Assistir UFC São Paulo ao vivo na TV

A transmissão das lutas será pelo canal Combate para todo o Brasil.

Assistir UFC São Paulo ao vivo online

O duelos também podem ser assistidos pelo site e aplicativo do Combate Play. As duas primeiras lutas da noite serão transmitidas também no Twitter do UFC.

O UFC Fight Night: Blachowicz x Jacaré está previsto para começar às 19h (horário de Brasília) no card preliminar e às 22h no card principal. Entre as atrações do evento, além dos já citados, estão Markus Maluco, Serginho Moraes, Renan Barão e Francisco Massaranduba. Restam poucos ingressos para o evento no sábado e os bilhetes estão sendo vendidos pelo site da Tudus.

UFC SÃO PAULO

Card principal (início às 22h)

Peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Ronaldo Jacaré

Peso meio-pesado: Mauricio Shogun x Paul Craig

Peso leve: Charles do Bronx x Jared Gordon

Peso médio: Antônio Arroyo x André Muniz

Peso médio: Markus Perez x Wellington Turman

Card preliminar (início às 19h)