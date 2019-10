UFC São Paulo confirma mais duas lutas para evento no Ginásio do Ibirapuera

O UFC São Paulo, marcado para o dia 16 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, conta com mais dois duelos confirmados em seu card, que terá Ronaldo Jacaré e Jan Blachowicz como luta principal. Entra na lista do evento os paulistas Charles "do Bronx" Oliveira e Ricardo Ramos, o Carcacinha. A informação foi confirmada pelo Estado em contato com o Ultimate.

No combate peso leve, Charles do Bronx encara Jared Gordon. O brasileiro, que é recordista de finalizações pela organização, vem embalado por cinco vitórias consecutivas, sendo o último triunfo sobre David Teymur no card principal do UFC Fortaleza, em fevereiro deste ano. Já o americano, derrotou Dan Moret por decisão dos juízes, em junho.

Pela categoria peso pena, Ricardo Ramos "Carcacinha" será o representante do Brasil. Ele vai medir forças com Eduardo Garagorri, o primeiro uruguaio contratado pelo UFC. Por decisão dos juízes, Carcacinha superou Journey Newson, em junho. Antes, ele foi derrotado por Said Nurmagomedov, no mesmo card de Charles do Bronx em Fortaleza.

Até o momento, o UFC confirmou dez lutas para o evento no Ginásio do Ibirapuera, alterou a adversária de Duda Santana, que vai enfrentar a americana Tracy Cortez e confirmou a saída de Rogério Minotouro por lesão. Além do combate principal, ainda não foram divulgadas as ordens das lutas.

INGRESSOS

Para os fãs que desejam marcar presença no UFC São Paulo, os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pelo site https://www.tudus.com.br. O bilhete mais barato custa R$ 87,50, a meia entrada, na categoria "cadeira superior B". Ainda tem a opção do serviço "VIP Experience", com pacotes que chegam a R$ 2.800.

CONFIRA O CARD DO UFC SÃO PAULO ATÉ O MOMENTO

Jan Blachowicz x Ronaldo Jacaré

Maurício Shogun x Sam Alvey

Antônio Arroyo x Kevin Holland

Markus Perez x Jack Marshman

Serginho Moraes x James Krause

Francisco Massaranduba x Bobby Green

Duda Santana x Tracy Cortez

Ariane Lipski x Priscila Cachoeira

Charles "do Bronx" Oliveira x Jared Gordon

Ricardo Ramos "carcacinha" x Eduardo Garagorri