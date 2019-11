UFC São Paulo resultados: Charles do Bronx dá show e Renan Barão decepciona

Charles do Bronx, com um nocaute incrível, teve um ótimo resultado no UFC São Paulo, neste sábado, no ginásio do Ibirapuera. Ele ganhou por nocaute de Jared Gordon e levantou o público. Esta foi a sexta vitória seguida do atleta, que está a uma finalização de igualar a marca de Donald Cerrone, que em 16 lutas venceu sem deixar a decisão para os juízes. Charles do Bronx tem 15 vitórias assim.

No card preliminar, muitos brasileiros não tiveram bons resultados e perderam suas lutas no evento que foi realizado neste sábado no ginásio do Ibirapuera. Renan Barão, que já foi dono de cinturão do UFC, acabou perdendo para Douglas Silva de Andrade por decisão unânime. Serginho Moraes também foi derrotado no UFC.

CARD PRINCIPAL DO UFC SÃO PAULO

Jan Blachowicz venceu Ronaldo Jacaré por decisão dividida

Mauricio Shogun empatou com Paul Craig

Charles do Bronx venceu Jared Gordon por nocaute a 1min26s do 1º round

André Muniz venceu Antônio Arroyo por decisão unânime

Wellington Turman venceu Markus Maluko por decisão unânime

CARD PRELIMINAR DO UFC SÃO PAULO

James Krause venceu Sergio Moraes por nocaute a 4min19s do 3º round

Ricardo Ramos venceu Eduardo Garagorri por finalização a 3min57s do 1º round

Francisco Massaranduba venceu Bobby Green por decisão unânime

Randy Brown venceu Warlley Alves por finalização a 1min22s do 2º round

Douglas Silva de Andrade venceu Renan Barão por decisão unânime

Ariane Lipski venceu Isabela de Padua por decisão unânime

Tracy Cortez venceu Vanessa Melo por decisão unânime