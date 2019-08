UFC Shenzhen: card completo, horário e onde assistir a luta de Jéssica Andrade

O UFC Shenzhen terá como luta principal a primeira defesa de cinturão de Jéssica Andrade na madrugada deste sábado, na China. A brasileira, que ostenta o título peso palha da organização após derrotar Rose Namajunas em maio do ano passado, no Rio de Janeiro, enfrenta a chinesa Weili Zhang.

Além de Jéssica Andrade liderando o evento, o brasileiro Elizeu Capoeira faz a segunda luta mais importante da noite com Li Jingliang. No card preliminar, o País será representado por Thiago Moisés e a luta entre Karol Rosa e Lara Procópio.

ONDE ASSISTIR O UFC

São 12 lutas no total no UFC Shenzhen e a transmissão será pelo Canal Combate, que também vai passar todas as lutas pelo Combate Play.

HORÁRIO

As lutas estão previstas para começar às 7h (horário de Brasília).

CONFIRA O CARD COMPLETO

Card Preliminar (4h, horário de Brasília):

Peso meio médio: Kenan Song x Derrick Krantz

Peso médio: Anthony Hernandez x Jun Yong Park

Peso galo: Andre Soukhamthath x Su Mudaerji

Peso meio pesado: Da Un Jung x Khadis Ibragimov

Peso leve: Damir Ismagulov x Thiago Moisés

Peso galo: Karol Rosa x Lara Procópio

Peso galo: Batgerel Danaa x Heili Alateng

Card Principal (7h, horário de Brasília):