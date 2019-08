UFC Shenzhen: Jéssica Andrade encara a sua primeira defesa de cinturão; veja o card completo

O UFC Shenzhen terá como luta principal a primeira defesa de cinturão de Jéssica Andrade na madrugada deste sábado, na China. A brasileira, que ostenta o título peso palha da organização após derrotar Rose Namajunas em maio do ano passado, no Rio de Janeiro, enfrenta a chinesa Weili Zhang.

São 12 lutas no total no UFC Shenzhen, que será transmitido a partir das 4h (horário de Brasília) pelo Canal Combate e Combate Play, com todos os combates na íntegra com exclusividade e entrevistas depois dos duelos. O card principal tem início previsto para às 7h.

Além de Jéssica Andrade liderando o evento, o brasileiro Elizeu Capoeira faz a segunda luta mais importante da noite com Li Jingliang. No card preliminar, o País será representado por Thiago Moisés e a luta entre Karol Rosa e Lara Procópio.

UFC Shenzhen

31 de agosto, na China

CARD PRINCIPAL (7h, horário de Brasília):

Peso palha: Jéssica Bate-Estaca x Weili Zhang

Peso meio médio: Li Jingliang x Elizeu Capoeira

Peso mosca: Mark de la Rosa x Kai Kara-France

Peso pena: Zhenhong Lu x Movsar Evloev

Peso mosca: Wu Yanan x Mizuki Inoue

CARD PRELIMINAR (4h, horário de Brasília):

Peso meio médio: Kenan Song x Derrick Krantz

Peso médio: Anthony Hernandez x Jun Yong Park

Peso galo: Andre Soukhamthath x Su Mudaerji

Peso meio pesado: Da Un Jung x Khadis Ibragimov

Peso leve: Damir Ismagulov x Thiago Moisés

Peso galo: Karol Rosa x Lara Procópio

Peso galo: Batgerel Danaa x Heili Alateng