UFC SP tem Marreta, Minotouro e Alex Comboy. Confira o card completo do evento em São Paulo

O UFC retorna a São Paulo para um card completo com alguns nomes consagrados do MMA, como Rogério Minotouro e Renan Barão, e novos rostos que o torcedor vai começar a se acostumar, como Marina Rodriguez, Augusto Sakai e Mayra Bueno. Sem contar algumas estrelas em ascensão como Elizeu Capoeira, Alex Cowboy e Thiago Marreta.

Aliás, Marreta fará a luta principal do UFC São Paulo, no duelo com Eryk Anders. Inicialmente ele não estava no card do evento, mas foi chamado para substituir Glover Teixeira, que se machucou. O rival seria Manuwa, mas uma nova lesão tirou o atleta do combate. Foi assim que surgiu a luta entre Marreta e Anders.

Quem também volta ao octógono no UFC São Paulo é Rogério Minotouro, que vai encarar Sam Alvey. "Ele é um cara duro, um cara perigoso e que tem muitas lutas no UFC. Ele está no ritmo e acredito que vai ser uma luta boa", afirmou.

Confira o card completo do UFC São Paulo

UFC Fight Night 137

Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

Sábado, 22 de setembro de 2018

Card principal

Thiago Marreta x Eryk Anders

Alex Cowboy x Carlo Pedersoli

Sam Alvey x Rogério Minotouro

Renan Barão x Andre Ewell

Randa Markos x Marina Rodriguez

Card preliminar

Charles do Bronx x Christos Giagos

Evan Dunham x Francisco Massaranduba

Luis Henrique KLB x Ryan Spann

Chase Sherman x Augusto Sakai

Ben Saunders x Serginho Moraes

Mayra Bueno x Gillian Robertson

Thales Leites x Hector Lombard

Elizeu Capoeira x Luigi Vendramini

Lívia Renata Souza x Alex Chambers