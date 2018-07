UFC Store lança camisetas para retorno de Anderson Silva

O retorno de Anderson Silva ao octógono está cada vez mais perto. Para registrar a volta do brasileiro, a loja oficial do Ultimate Fighting Championship no Brasil lançou duas camisetas da luta contra o norte-americano Nick Diaz, que vai acontecer no próximo sábado, dia 31 de janeiro, em Las Vegas (EUA), pelo UFC 183. Afastado do MMA desde o UFC 168, em dezembro de 2013, Spider fraturou a tíbia da perna esquerda contra o americano Chris Weidman.

Uma das camisetas estampa em verde e amarelo a frase: "Brazil will rise again" (Brasil irá se reerguer novamente, em português), com a figura do Spider vibrando após uma vitória. A peça custa R$ 69,90. A outra promove a importância do confronto, por R$ 49,90. Os dois modelos estão em pré-venda e as entregas para os clientes começam a ser feitas a partir de 27 de janeiro.

Anderson Silva foi o campeão de sua categoria durante sete anos, até perder para o americano Chris Weidman em julho de 2013. Nick Diaz também vem de um longo hiato e não luta desde março de 2013. Na ocasião, perdeu para Georges St- Pierre.