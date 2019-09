UFC Vancouver: card completo, horário e onde assistir à luta entre Cerrone e Gaethje

A luta principal do UFC Vancouver, marcado para a madrugada deste sábado, na Rogers Arena, no Canadá, será entre Justin Gaethje e Donald Cerrone. Além do esperado combate da categoria peso leve, a programação ainda conta com quatro brasileiros no octógono.

Entre os destaques do evento está Glover Teixeira, atual nono colocado no ranking do UFC. O meio pesado, que vem de duas vitórias consecutivas por finalização, vai encarar o ucraniano Nikita Krylov na segunda luta mais importante da noite.

Além de Glover Teixeira, os brasileiros Antônio Cara de Sapato, Augusto Sakai e Michel Pereira estão no card do evento.

ONDE ASSISTIR O UFC VANCOUVER

São 12 lutas no total no UFC Vancouver e a transmissão será pelo Canal Combate, que também vai passar todas as lutas pelo Combate Play. As duas primeiras disputas da noite serão transmitidas também no Twitter da organização.

HORÁRIO

As lutas estão previstas para começar às 18h (horário de Brasília).

CONFIRA O CARD COMPLETO

Peso leve: Donald Cerrone x Justin Gaethje

Peso meio pesado: Glover Teixeira x Nikita Krylov

Peso pesado: Todd Duffee x Jeff Hughes

Peso meio médio: Michel Pereira x Tristan Connelly

Peso médio: Uriah Hall x Antônio Carlos Jr.

Peso meio pesado: Misha Cirkunov x Jimmy Crute

CARD PRELIMINAR

Peso pesado: Marcin Tybura x Augusto Sakai

Peso galo: Cole Smith x Miles Johns

Peso galo: Brad Katona x Hunter Azure

Peso pena: Chas Skelly x Jordan Griffin

Peso galo: Louis Smolka x Ryan MacDonald

Peso leve: Kyle Prepolec x Austin Hubbard