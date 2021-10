De volta ao octógono do UFC após um ano, Johnny Walker promete show contra Marreta

O lutador brasileiro Johnny Walker voltará ao octógono neste sábado, 2, após mais de um ano para fazer a luta principal do UFC Vegas 38 contra seu compatriota Thiago Marreta. Os dois disputam um lugar de destaque na categoria dos meio-pesados e sonham subir no ranking da divisão para tentar o título.

"Faz mais de um ano que não luto, mas o que o fã do UFC pode esperar o Johnny Walker de sempre, o showman está voltando e muito melhor do que antes", afirmou o atleta ao Estadão. Nesta sexta-feira, 1º, ele bateu o peso para a luta (92,7 kg), assim como Marreta (93,4 kg).

"Minha expectativa para a luta com o Marreta é das melhores possíveis. Estou muito feliz de poder lutar com um cara muito duro, que já disputou o cinturão e é uma lenda no Brasil. Então estou realizado por enfrentar um dos melhores lutadores do mundo. Quando você pega um brasileiro dentro do top-10 mostra o quanto nós somos guerreiros e estamos entre os melhores. Estou muito animado e vamos lá", disse.

Johnny Walker teve um início fulminante no UFC. Foram três vitórias seguidas, com nocautes cinematográficos e todas ganhando o prêmio de performance da noite. Logo chamou atenção dos fãs, mas acabou caindo de rendimento e teve duas derrotas na sequência, para Corey Anderson e Nikita Krylov. Depois se recuperou ganhando de Ryan Spann e agora terá um desafio enorme pela frente.

"Eu aprendi muito com minhas duas derrotas no UFC. Aprendi como meu corpo funciona, como me alimentar melhor, não abusar dos treinos e focar mais nas lutas. Me concentrei na minha carreira, com prevenção de lesão, dieta adequada, boas noites de sono, tudo para construir uma carreira sólida e estável. Não estou cometendo nenhum erro que cometi no passado. Já errei o suficiente e aprendi bastante", avisou.

Atualmente ele está em 10º lugar no ranking dos meio-pesados e uma vitória sobre Marreta, 5º do mundo, pode deixá-lo mais perto de uma futura disputa de cinturão, seu grande sonho. "Eu acredito que uma vitória boa em cima do Marreta vai me colocar perto do top 3 da categoria, aí poderei desafiar algum lutador próximo e só depois podemos falar em cinturão. Acho que é cedo para falar em título, vamos ver como vai ser minha performance", concluiu.

UFC Vegas 38, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 2 de outubro de 2021

Onde assistir ao vivo: Combate e Combate Play. As duas primeiras lutas da noite serão transmitidas também no Facebook e YouTube do UFC.

Card principal (20h, horário de Brasília)

Thiago Marreta x Johnny Walker

Kevin Holland x Kyle Daukaus

Alex Cowboy x Niko Price

Misha Cirkunov x Krzysztof Jotko

Alexander Hernandez x Mike Breeden

Card preliminar (17h, horário de Brasília)