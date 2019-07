UFC 239: card completo, horário e onde assistir ao vivo disputa de cinturão de Jon Jones x Marreta

O UFC 239 terá um card completo de peso neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. O evento contará com a disputa de cinturão entre o brasileiro Thiago Marreta, que desafiará o campeão do peso meio-pesado Jon Jones. Outra disputa de cinturão será entre a campeã brasileira Amanda Nunes e a norte-americana Holly Holm.

Transmissão do UFC 239

São 12 lutas no total no UFC 239, que será transmitido a partir das 19h15 pelo SporTV 3 (somente o card preliminar), e pelo Canal Combate e Combate Play, com todas as lutas na íntegra com exclusividade e entrevistas depois dos duelos. A primeira entrada no octógono será a partir das 19h15 e o card principal tem início programado para 23h.

Na luta principal da noite, o brasileiro Thiago Marreta vai tentar superar o norte-americano Jon Jones, que é o atual campeão dos meio-pesados e tem um cartel impressionante de 24 vitórias e apenas uma derrota, quando foi desclassificado por causa de cotoveladas ilegais. Outra presença brasileira é da campeão Amanda Nunes, que colocará seu cinturão em disputa contra Holly Holm.

UFC 239

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília)

Jon Jones x Thiago Marreta

Amanda Nunes x Holly Holm

Jorge Masvidal x Ben Askren

Jan Blachowicz x Luke Rockhold

Diego Sanchez x Michael Chiesa

CARD PRELIMINAR (19h15, horário de Brasília)

Gilbert Melendez x Arnold Allen

Marlon Vera x Nohelin Hernandez

Cláudia Gadelha x Randa Markos

Alejandro Perez x Song Yadong

Edmen Shahbazyan x Jack Marshman

Ismail Naurdiev x Chance Rencountre

Julia Avila x Pannie Kianzad