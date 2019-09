UFC 242: Khabib Nurmagomedov x Dustin Poirier; veja card completo e onde assistir

A categoria dos pesos-leves terá apenas um campeão após o UFC 242, que acontece no dia 7 de setembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na principal luta da noite, Khabib Nurmagomedov e o campeão interino da categoria, Dustin Poirier, vão unificar o cinturão da categoria.

ONDE ASSISTIR?

O UFC 242 terá transmissão do Canal Combate. As duas primeiras lutas serão transmitidas gratuitamente pelo site do canal e nas redes sociais do UFC. O card preliminar também será transmitido pelo SporTV 3.

O russo Khabib Nurmagomedov tenta sua segunda defesa de cinturão. Ele não luta desde o dia 6 de outubro de 2018, quando derrotou Conor McGregor no UFC 229. Após o confronto, uma confusão generalizada, envolvendo a equipe técnica da dupla, resultou em uma suspensão e multa aos lutadores.

Neste meio tempo, Poirier se sagrou campeão interino ao superar o campeão peso-pena Max Holloway na Luta da Noite do UFC 236, em abril deste ano.

O primeiro card de cinco eventos anuais que o UFC fará em Abu Dhabi a partir deste ano ainda contará com três brasileiros: Edson Barboza e Davi Ramos e Diego Ferreira.

VEJA O CARD COMPLETO DO UFC 242

CARD PRINCIPAL (15h, horário de Brasília):

Peso-leve: Khabib Nurmagomedov x Dustin Poirier

Peso-leve: Edson Barboza x Paul Felder

Peso-leve: Islam Makhachev x Davi Ramos

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Shamil Abdurakhimov

Peso-leve: Mairbek Taisumov x Carlos Diego Ferreira

CARD PRELIMINAR (11h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Joanne Calderwood x Andrea Lee

Peso-pena: Zubaira Tukhugov x Lerone Murphy

Peso-galo: Sarah Moras x Liana Jojua

Peso-leve: Ottman Azaitar x Teemu Packalen

Peso-meio-médio: Belal Muhammad x Takashi Sato

Peso-meio-médio: Nordine Taleb x Muslim Salikhov

Peso-médio: Zak Cummings x Omari Akhmedov

Peso-leve: Don Madge x Fares Ziam