Belfort e Henderson acreditam em luta empolgante no sábado

O UFC Fight Night será no sábado, no ginásio do Ibirapuera, e o principal evento da noite será o desempate entre Vitor Belfort e Dan Henderson. Eles já se enfrentaram outras vezes, com uma vitória para cada. Com apenas mais duas lutas no atual contrato, Henderson espera “terminar a carreira no topo” com uma vitória sobre o brasileiro.

Apesar da idade dos dois lutadores (38 de Vitor e 45 de Dan), se engana quem espera uma luta previsível. “Todos conhecem o meu estilo e o do Belfort. Mas os fãs também sabem que verão muita agressividade, somos dois caras bastante perigosos. Será uma luta empolgante”, avisa Henderson.

Campeão pela primeira vez de MMA aos 19 anos, o “Fenômeno” Belfort também entende que a luta entre veteranos não deve ser subestimada. “Quem disse que aos 38 anos não estou no meu ápice? Quem disse que aos 40 anos não pode ser meu ápice?”. Perguntado sobre aposentadoria, Vitor responde de primeira: “Está longe. Algumas pessoas vão gostar e os adversários, não muito”.

O UFC em São Paulo também será especial para Thomas Almeida, que fará sua primeira luta no Ultimate em sua terra natal. “Estou muito feliz. Quero terminar o ano com a vitória em casa, com minha família e amigos”, afirmou Thominhas, que em todas as oportunidades deu show e ganhou prêmio de luta ou performance da noite.

Nesta quarta-feira, o mau tempo em São Paulo cancelou o treino aberto do UFC, no Parque Villa-Lobos. A pesagem dos atletas, na sexta, no ginásio do Ibirapuera, é aberta ao público. Os ingressos para o UFC Fight Nigtht estão à venda na internet, e os preços variam de R$ 125 e R$ 1.500. Alguns setores, principalmente os mais baratos, já estão esgotados.