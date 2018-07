Vitor Belfort enfrenta Dan Henderson no UFC; Veja card completo

No próximo sábado, no Ginásio do Ibirapuera, o brasileiro Vitor Belfort enfrentará o norte-americano Dan Henderson, no UFC Fight Night 77. Esta será a terceira luta entre os dois, que possuem uma vitória cada. O carioca de 38 anos, no entnato, não enxerga o evento como um desempate. Para ele "é como se fosse a primeira. Cada luta é diferente. Não acho que seja revanche, trilogia. Flamengo e Vasco já aconteceram várias vezes", disse o brasileiro no UFC Media Day, nesta quinta, em São Paulo.

Henderson é mais cauteloso, principalmente depois da última luta entre os dois, quando foi nocauteado pouco depois do primeiro minuto no primeiro round. "Somos lutadores empolgantes, ofensivos e capazes de nocautear adversários. Acho que será uma grande luta para os fãs assistirem. Por mim, só tenho que ter certeza que serei cuidadoso, especialmente bem no começo da luta."

RECHEADO DE BRASILEIROS

Contando os cards principal e preliminar, serão 14 brasileirãos no octógono montado no Ginásio do Ibirapuera. Glover Teixeira está escalado para a segunda luta mais importante da noite. Contra Patrcik Cummins, ele tentará assegurar um lugar na luta pelo cinturão os meio-médios, assumido por Daniel Cormier após a suspensão de Jon Jones. Apesar de ter o sonho de ser campeão, o mineiro de 36 anos sabe que a disputa ainda está longe, duas lutas após sábado.

Começando no UFC, Thomas Almeida terá uma grande noite no dia 7, já que lutará pela primeira vez em sua cidade natal após assinar contrato com o UFC. Nascido e criado no bairro do Brooklyn, "Thominhas" contará com torcida especial no local. "Além dos amigos aqui de São Paulo, tem o pessoal da família da minha mãe, de Avaré, no interior, e também um pessoal de Curitiba, que já fechou três, quatro ônibus".

Se o paulista exalta a luta em casa, Fábio Maldonado não vê vantagem em lutar no Brasil. "Nunca achei isso, nem que lutasse na Europa, no Japão, ou na casa dele. É eu, ele e o árbitro no octógono. Muito bacana a torcida, mas não é vantagem."

PÚBLICO

Alguns setores já estão com ingressos esgotados para o UFC Fight Night, no próximo sábado. As entradas variam de R$ 125 a R$ 1.500 e, a partir desta sexta-feira, serão comercializadas exclusivamente nas bilheterias do Ginásio do Ibirapuera. Os portões serão abertos às 19h. A primeira luta do card preliminar está marcada para as 21h30. Já o card principal, que começará com Fábio Maldonado x Corey Anderson, será à 1h da manhã.

UFC FIGHT NIGHT: Belfort x Henderson III

Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, 7 de novembro

CARD PRINCIPAL, 1h:

Médio: Vitor Belfort x Dan Henderson-EUA

Meio-pesado: Glover Teixeira x Patrick Cummins-EUA

Galo: Thomas Almeida x Anthony Birchak-EUA

Leve: Alex 'Cowboy' Oliveira x Piotr Hallmann-POL

Leve: Gilbert 'Durinho' Burns x Rashid Magomedov-RUS

Meio-pesado: Fábio 'Caipira de Aço' Maldonado x Corey Anderson-EUA

CARD PRELIMINAR, 22h:

Leve: Gleison Tibau x Abel Trujillo-EUA

Leve: Yan Cabral x Johnny Case-EUA

Pena: Clay Guida-EUA x Thiago Tavares

Pena: Kevin Souza x Chas Skelly-EUA

Meio-médio: Viscardi Andrade x Gasan Umalatov-RUS

Galo: Pedro Munhoz x Jimmie Rivera-EUA

Galo: Bruno Korea x Matheus Nicolau