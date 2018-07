Vitor Belfort luta no UFC 204 em Manchester. Veja card completo

Quatro brasileiros vão entrar no octógono neste sábado para a disputa do UFC 204, que será realizado em Manchester, na Inglaterra, e terá como lutar principal e disputa do cinturão dos médios entre o campeão Michael Bisping e o desafiante Dan Henderson, de 46 anos, que já avisou que vai se aposentar após a disputa.

Entre os brasileiros, o principal nome é Vitor Belfort, veterano que fará a segunda luta principal da noite contra o holandês Gegard Mousasi. "Me sinto honrado quando vejo caras pedindo para lutar comigo, e não com o campeão. Isso mostra meu valor para o esporte, mostra respeito. Estou muito empolgado", avisou o brasileiro, em entrevista para o Canal Combate.

Outro atleta nacional que estará no octógono é Iuri Marajó, que vai encarar o experiente britânico Brad Pickett. Já os brasileiros Léo Santos, vencedor da segunda edição do TUF Brasil, e Adriano Martins vão se enfrentar na segunda luta da noite. Ambos estão embalados por três vitórias seguidas no UFC.

UFC 204

CARD PRINCIPAL (a partir de 23h, horário de Brasília)

Michael Bisping x Dan Henderson

Vitor Belfort x Gegard Mousasi

Ovince St. Preux x Jimi Manuwa

Stefan Struve x Daniel Omielanczuk

Mirsad Bektic x Russell Doane

CARD PRELIMINAR (a partir de 19h30, horário de Brasília)

Iuri Marajó x Brad Pickett

Davey Grant x Damian Stasiak

Leon Edwards x Albert Tumenov

Danny Roberts x Mike Perry

Léo Santos x Adriano Martins

Lukasz Sajewski x Marc Diakiese