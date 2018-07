Vítor Belfort não descarta disputar Olimpíada do Rio

Depois de Anderson Silva revelar o desejo de disputar os Jogos Olímpicos de 2016 no tae kwon do, o também campeão do UFC, Vítor Belfort, parece querer seguir os passos do 'Spider', mas em outra modalidade: o boxe. "É uma boa, se tiver uma vaguinha lá, eu entro sim. O convite já está aceito", disse o brasileiro em entrevista o programa "Combate News".

Quando anunciou sua decisão, Anderson Silva foi duramente criticado por Guilherme Felix, número 18 no ranking mundial de tae kwon do: "Ele (Anderson Silva) pode tentar, assim como qualquer um devidamente filiado e regularizado pode tentar. Muitos estão levando isso a sério, mas pra mim não passa de brincadeira, marketing pessoal dele. Todos estão falando de forma cautelosa, eu cansei. Se ele quer mesmo disputar a vaga pros Jogos, que venha. O risco é dele e acho que vai ter que se preparar muito pra não passar vergonha. Estou ansioso! Aqui não vai ter mais piadinha e brincadeira com coisa séria."

O 'Fenômeno' está concentrado para a disputa do cinturão dos médios Chris Weidman, no UFC 187, no dia 23 de maio, em Las Vegas. Antes provocador, o norte-americano até elogiou o experiente lutador brasileiro de 38 anos. "Vitor é um cara que nunca esteve melhor, acho que as pessoas esquecem isso por ele estar por aí há muito tempo. Espero o melhor Vitor que já se viu e sabia que nos enfrentaríamos em algum momento."