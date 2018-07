Vitor Belfort projeta revanche contra Anderson Silva no Brasil

Depois derrotas para Gegard Mousasi e Ronaldo Jacaré em suas últimas duas lutas e uma possível aposentadoria, Vitor Belfort considera uma nova luta contra Anderson Silva. Em entrevista ao programa Giro Combate, que irá ao ar nesta sexta-feira, o Fenômeno até confirmou que já começou o camp para seu próximo desafio.

"Nunca foi nada pessoal contra o Anderson, ele tinha o que eu queria que era o título. Acho que é uma luta que os fãs querem ver, e o UFC está disposto a sentar e negociar. Sei que eles querem fazer grandes lutas. Mas se eles vão ganhar muito dinheiro que a gente também ganhe com essa luta. Seria uma luta bem grande."

Belfort considera voltar ao octógono no próximo evento do Ultimate no Brasil, que ainda não tem local definido. "O meu camp (preparação) já começou, quero lutar no primeiro semestre. Se a luta em março for no Rio, estou dentro. Saí muito da minha característica, que é atacar, e é isso que vou voltar a fazer a partir de agora."

No único confronto entre os dois lutadores, no UFC 126: Silva vs. Belfort, realizado Anderson Silva conseguiu finalizar o adversário por nocaute com um chute frontal e conseguiu manter o cinturão dos pesos-médios UFC.

Anderson Silva vs Vitor Belfort Full Fight knockout from llll aaa on Vimeo.