'Vou entrar no octógono e me divertir', afirma Amanda Nunes sobre o UFC Rio

Amanda Nunes entrará no octógono neste sábado, no UFC Rio, para defender o cinturão da categoria peso galo da organização. A brasileira terá pela frente o combate contra Raquel Pennington na luta principal do evento.

Em entrevista ao Estado, a "Leoa" exibe confiança ao afirmar que o cinturão permanecerá no Brasil e promete se divertir durante o confronto. "Em todas as lutas estou confiante porque eu treino muito bem e chego focada. Eu realmente melhoro a cada luta, então essa é uma luta que eu vou trazer algo novo. Vou entrar no octógono e me divertir", contou. "A pior parte é o treino, é toda essa intensidade de disciplina que acaba estressando um pouco. A luta é o momento de se libertar. É quando estamos com a alma livre e deixamos as coisas acontecerem", completou.

Amanda Nunes garantiu o título da categoria ao derrotar Miesha Tate no histórico UFC 200. Em sua primeira defesa, contra Ronda Rousey, caiu na graça dos fãs brasileiros ao nocautear uma das maiores estrelas da organização. Em sua última luta superou Valentina Shevchenko em um duro combate de cinco round. Agora, ela se diz preparada para encarar todos os assaltos do próximo duelo, mas garante que tentará finalizar sua rival.

"Gosto de estudar meus oponentes, os pontos fracos e fortes, para não dar nada errado naquele momento. Estou treinando para encarar cinco rounds. É claro que vou estar procurando a todo momento finalizar a luta, mas eu tenho confiança para esperar o momento certo", afirmou.

Com tranquilidade, Amanda Nunes conta que está procurando evoluir e não pensa em ficar sem o cinturão. "Sou uma atleta focada, gosto de manter a disciplina e evoluir. Estou bem fisicamente e psicologicamente. Estou na melhor fase da minha vida e aproveitando ao máximo cada momento. Tenho certeza que esse cinturão vai ficar, não tem motivos para não ficar na minha mão", finalizou.

OUTROS BRASILEIROS

O UFC 224 contará com a presença de outras estrelas brasileiras. A segunda luta principal da noite será entre Ronaldo Jacaré e Kelvin Gastelum. Ainda na programação principal, Mackenzie Dern desafia Amanda Cooper. Além do clássico entre Vitor Belfort e Lyoto Machida. Já na fase preliminar, o destaque vai para Cezar Mutante e Karl Roberson.