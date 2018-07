'Vou voltar como uma fênix', afirma Bethe Correia sobre UFC

A brasileira Bethe Correia se diz mais madura depois de ser nocauteada em apenas 34 segundos por Ronda Rousey no UFC 190 e mira revanche contra a norte-americana. A lutadora espera poder brigar novamente pelo cinturão do peso-galo em 2016 e dispara: "Vou voltar como uma fênix."

"Sempre fui movida pela fé. Se eu era persistente, agora sou dez vezes mais. Minha nova batalha é que em 2016 eu dispute novamente o cinturão. Eu sei do meu potencial e as pessoas querem me ver lutar. Vou voltar feito uma fênix, vou ressurgir das cinzas. Vou batalhar de novo para ter a minha revanche e limpar meu nome", afirma.

Em entrevista ao site oficial do UFC, Bethe garante ter tirado lições da derrota fulminante e manda um recado para a sua próxima oponente. "Amadurei para essa luta. Foram quatro meses treinando e realmente não sou mais a mesma. Quem vai sentir essa diferença da Bethe de antes e da Bethe depois de lutar pelo título será a minha próxima adversária."