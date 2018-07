Werdum promete fazer homenagem a Ayrton Senna no UFC 198

O brasileiro Fabricio Werdum tem tudo para emocionar a torcida na noite deste sábado, na Arena da Baixada, durante a luta principal do UFC 198. O lutador, que enfrentará o americano de origem croata Stipe Miocic em Curitiba, afirmou em entrevista coletiva que entrará no óctogono embalado pelo "Tema da Vitória", canção instrumental da Rede Globo para comemorar as vitórias brasileiras na Fórmula 1.

A trilha ficou marcada principalmente na trajetória do piloto Ayrton Senna, que garantiu inúmeras vitórias para o Brasil na modalidade e foi tricampeão mundial. Werdum falou sobre a homenagem a um dos principais nomes do esporte nacional. "Se eu pudesse colocar um nome nesse evento, seria 'UFC 198: emoção', porque a galera vai se emocionar muito", afirmou. "Se eu tiver que chorar, que seja depois da luta."

CONFIRA O TEMA DA VITÓRIA NO VÍDEO ABAIXO