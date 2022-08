Whindersson apanha no boxe, fica com nariz sangrando e é comparado com personagem de Stranger Things

Whindersson Nunes não abandonou a nobre arte e segue treinando boxe. O influenciador digital e humorista tem se dedicado muito ao esporte. Nas redes sociais, Whindersson mostrou como ficou após uma das atividades. Ele apareceu com o nariz sangrando e logo foi comparado com uma personagem da série Stranger Things, da Netflix.

O humorista tem tido a companhia do lutador Luís Felipe Buda, especialista em artes marciais mistas, nos treinamentos. Levando a sério todos os movimentos, Whindersson Nunes não é poupado por Buda e foi fortemente golpeado no rosto, ficando com o nariz ensanguentado.

Após exibir como ficou o estado de seu rosto após o treinamento desta quarta-feira, as redes sociais não perdoaram o humorista e fizeram diversas comparações e brincadeiras. Uma das mais repercutidas é uma comparação com a personagem Onze (Eleven, na versão em inglês) da série Stranger Things, da Netflix.

11 é você? — Laristóteles (@Larissalopee_s) August 3, 2022

Onze é interpretada pela atriz britânica Millie Bobby Brown. Nos momentos em que ativa seus superpoderes psíquicos, uma de suas narinas sangra, por isso a comparação com Whindersson Nunes. Stranger Things é uma série de muito sucesso e teve sua quarta temporada disponibilizada no mês de julho.