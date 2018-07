Yamaguchi Falcão vence por pontos e chega ao 16º triunfo seguido na carreira

O boxeador brasileiro Yamaguchi Falcão venceu o mexicano Elias Espadas por decisão unânime dos juízes (95 a 93, 96 a 92 e 96 a 92), na madrugada deste domingo, em Las Vegas, nos Estados Unidos, resultado que consolidou a caminhada do pugilista em busca de uma disputa de título. O peso médio (categoria até 73 kg) já soma 16 vitórias e nenhuma derrota nas 17 lutas - tem um combate sem vencedor diante do argentino Martin Fidel Ríos - que fez desde que se profissionalizou.

Falcão dominou a maioria dos dez rounds, apesar de alguns bons momentos do lutador mexicano ao longo da luta. O brasileiro aplicou um knockdown no segundo assalto, logo após se recuperar de golpe baixo sofrido, mas Espadas não se entregou e continuou no combate.

O assalto seguinte foi o melhor do mexicano, mas Falcão conseguiu resistir à pressão imposta e cresceu no duelo depois disso. O cenário para o brasileiro melhorou a partir do quinto assalto, quando Espadas passou a dar sinais de cansaço, apesar de conseguir resistir aos golpes sofridos e reunir forças para ataques isolados.

Após o gongo final, o três jurados concordaram com a vitória de Falcão. O medalhista de bronze na Olimpíada de 2012, em Londres, agora ostenta um cartel no pugilismo profissional de 16 vitórias (sete nocautes), todas elas de forma consecutiva, e uma luta sem resultado, justamente na estreia dele, em 2014. Invicto, o lutador capixaba se coloca como um postulante a um título na divisão dos médios.

Considerado um dos melhores lutadores do mundo, o cazaque Gennady Golovkin, o GGG, é dono do títulos "super" da Associação Mundial de Boxe (AMB) e regular do Conselho Mundial de Boxe (CMB). O dono do cinturão regular da AMB é o japonês Ryota Murata, que na Olimpíada de Londres venceu disputa por medalha de ouro contra Esquiva Falcão, irmão de Yamaguchi, em duelo com pontuação contestada pelo vice-campeão olímpico.

O lutador britânico Billy Joe Saunders é dono do título da Organização Mundial de Boxe (OMB), enquanto o cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB) está vago.