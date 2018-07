Yamaguchi Falcão vence 11ª luta profissional e mantém cinturão latino

Yamaguchi Falcão continua ampliando seu cartel de vitórias contra adversários de menor expressão. Na sexta-feira, a vitória foi o colombiano Devis "Felino" Cáceres, derrubado por nocaute ainda no primeiro minuto do segundo assalto, com um cruzado de esquerda. O combate aconteceu em Santos, no litoral paulista.

Esta foi a 11.ª vitória na carreira de Yamaguchi Falcão, que manteve o título latino dos médios do Conselho Mundial de Boxe, que havia obtido em março, também em Santos, quando venceu o argentino Jorge Caraballo.

Apesar do cinturão, Yamaguchi ainda está muito longe de se candidatar a disputar título mundial. Agenciado por uma das maiores empresas internacionais do ramo, o brasileiro está sendo escalado para lutar contra atletas de pouca expressão, que o ajudam a engrossar seu cartel.

Cáceres, adversário desta sexta-feira, por exemplo, vinha de três derrotas nas últimas cinco lutas que fez. Outro exemplo é Gustavo Alberto Sanchez, argentino que Yamagushi enfrentou em setembro, que vem de duas vitórias e nove derrotas.