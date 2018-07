Segundo uniforme do Palmeiras ganha versão para o centenário

SÃO PAULO - O Palmeiras terá mais uma novidade no seu centenário. Após a divulgação do uniforme principal no fim do mês passado, o clube ganhou um nova versão para a camisa branca. O uniforme divulgado nesta segunda-feira traz a inscrição "Esquadrão de Ferro". Há também o brasão com a marca alusiva aos 100 anos do clube.

O mesmo escudo faz parte do uniforme principal. A frase, no entanto é diferente. Na camisa verde, há a inscrição "Campeão do Século – Palmeiras – 100 anos" no centro do peito. Segundo a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, a nova camisa branca presta uma homenagem ao Esquadrão de Ferro, time do fim da década de 1910.

A nova camisa terá ainda o escudo do Palestra Itália. A letra "P" será verde e a "I", vermelha. As cores remetem às cores da bandeira italiana. Em 1942, à vésperas da decisão do Campeonato Paulista, o Palestra Itália mudou de nome devido à Segunda Guerra. Na ocasião, o nome Palmeiras foi escolhido pelos dirigentes palestrinos.

A pré-venda da nova camisa do Palmeiras já foi iniciada. O uniforme custa R$ 219,90. A compra pode ser feita pela loja oficial do clube (www.mundopalmeiras.com.br).