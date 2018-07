Suíça deixa Federer e Wawrinka fora de duelo contra os EUA na Davis

A Suíça anunciou nesta quinta-feira os convocados para o confronto que o país travará diante dos Estados Unidos, entre os dias 3 e 5 de fevereiro, fora de casa, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis de 2017. E a nação disputará o duelo na cidade norte-americana de Birmingham sem contar com os seus dois principais tenistas: Roger Federer e Stan Wawrinka.

A Federação Suíça de Tênis anunciou Marco Chiudinelli, apenas o 128º colocado do ranking de simples e amigo de Federer desde a infância, como principal nome da convocação desta quinta, que ainda incluiu Henri Laaksonen (135º), Adrien Bossel (489º) e Antoine Bellier (611º) como outros jogadores para o confronto.

A ausência de Federer e Wawrinka, porém, já era esperada. No ano passado, eles já haviam ficado fora do duelo diante da Itália, também pela primeira rodada do Grupo Mundial da Davis, assim como não enfrentaram o Usbequistão pela repescagem, em setembro passado, quando a Suíça venceu a série melhor de cinco jogos entre os dois países por 3 a 2, fora de casa, e assegurou presença na elite de 2017 mesmo sem contar com as suas grandes estrelas.

Anteriormente, em 2015, eles foram convocados apenas para a repescagem para o Grupo Mundial para ficaram elegíveis para a disputa da Olimpíada do Rio, em 2016, conforme prevê o regulamento da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). Antes disso, porém, Federer e Wawrinka tiveram presença decisiva e marcante na campanha de 2014 que levou os suíços ao histórico e inédito título da Davis.

Sem Federer e Wawrinka, a Suíça atuará como franco-atiradora diante do favoritismo dos Estados Unidos, que hoje conta com quatro tenistas entre os 33 primeiros colocados do ranking mundial. O principal deles é John Isner, atual 19º colocado, enquanto os outros são Jack Sock (23º), Sam Querrey (31º) e Steve Johnson (33º).

FEDERER NA AUSTRÁLIA

Também nesta quinta-feira, Federer foi confirmado como 17º cabeça de chave do Aberto da Austrália. Por ter caído para a 17ª posição do ranking nesta semana, ficou fora do grupo de 16 cabeças de chave e assim tem boa chance de enfrentar uma pedreira já na terceira rodada e um dos principais favoritos a partir das oitavas de final do Grand Slam australiano, que começa na próxima segunda.

O sorteio dos confrontos da primeira rodada serão sorteados nesta sexta-feira em Melbourne. Líder do ranking mundial, o britânico Andy Murray será o primeiro cabeça de chave. Já o sérvio Novak Djokovic, vice-líder, é o segundo principal pré-classificado.