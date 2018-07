Aberto da Austrália inaugura 3ª quadra com teto retrátil

Os organizadores do Aberto da Austrália acreditam que o clima não será mais um problema no primeiro Grand Slam da temporada após inaugurarem nesta terça-feira a terceira quadra com teto retrátil no Melbourne Park, complexo que recebe o torneio, realizado em janeiro.

A Margaret Court Arena, com capacidade para 7,5 mil espectadores, foi aberta oficialmente nesta terça-feira. Assim, o complexo onde é realizado o Aberto da Austrália se tornou o primeiro de um dos quatro torneios do Grand Slam com três quadras com teto retrátil - as outras são a Rod Laver Arena e a Hisense Arena.

Isso é ainda mais importante em razão das condições climáticas na Austrália. A temperatura superou os 40ºC durante quatro dias seguidas no torneio deste ano, na maior onda de calor em Melbourne em mais de um século. Em edições anteriores, a chuva também atrapalhou a programação do Aberto da Austrália.

De acordo com os organizadores, o teto retrátil da Margaret Court Arena pode abrir em menos de cinco minutos. E seu acionamento poderá acontecer no próximo ano desde o começo do Aberto da Austrália, marcado para o dia 19 de janeiro.

Os organizadores do Aberto da Austrália também anunciaram nesta terça-feira um aumento de 10% na premiação total na moeda local da premiação. Assim, os ganhadores da próxima edição do torneio vão receber 3 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 6,4 milhões) cada.