Aberto da Austrália adia treinos e quali novamente por conta da fumaça

Os organizadores do Aberto da Austrália voltou a suspender treinos e adiar o início dos jogos do qualifying nesta quarta-feira, na hora local (noite de terça, pelo horário de Brasília), em razão da má qualidade do ar em Melbourne. A cidade vem sendo afetada nos últimos dias pela fumaça dos incêndios que alcançaram diversas regiões da Austrália.

Desta vez, o começo das partidas do quali foi adiado em três horas. Marcado geralmente para as 10 horas da manhã local, o qualificatório terá início somente às 13h. Na terça, o atraso havia sido de apenas uma hora em comparação ao horário tradicional. Da mesma forma, os organizadores suspenderam os treinos.

"Os dados e as medidas [sobre a qualidade do ar] obtidas nesta manhã são similares as de ontem, quando os treinos e jogos foram suspensos e adiados. As condições de ontem mostravam que iria melhorar ao longo do dia, que foi o que aconteceu", registrou a Federação de Tênis da Austrália, em comunicado.

Desta vez, porém, as condições parecem mais complicadas no momento. No entanto, há previsão de chuva para o decorrer desta quarta, o que deve melhorar a qualidade do ar, viabilizando os treinos e os jogos do quali, que terá dois brasileiros em ação: João Menezes e Gabriela Cé.

"As condições no Melbourne Park estão sendo constantemente monitoradas e novas decisões serão tomadas com base em informações e dados, em consultas com a equipe médica, o escritório de meteorologia e cientistas da Autoridade de Proteção Ambiental de Victoria [estado onde está localizada Melbourne]", disse a organização.

A federação australiana também informou que jogos e treinos em outros torneios, em outras regiões do país, como Traralgon e Bendigo, também foram suspensos em razão da qualidade do ar.

A Austrália vem enfrentando nas últimas semanas uma das crises de incêndio pelo país. Até agora, 28 pessoas morreram, mais de 2.500 casas foram destruídas. O fogo dizimou florestas inteiras e matou mais de 500 mil animais. Os incêndios e a fumaça também afetaram outras modalidades nos últimos dias, como futebol, rúgbi e críquete.

A preocupação também atingiu os tenistas e dirigentes do esporte principalmente em razão da disputa da nova ATP Cup, em três cidades australianas (Perth, Brisbane e Sydney). Tenistas como o sérvio Novak Djokovic chegaram a pedir o adiamento do início do Aberto da Austrália, sem sucesso. Como resposta, a organização do primeiro Grand Slam do ano prometeu, se necessário, realizar os jogos somente nas três quadras fechadas do complexo localizado em Melbourne.