Aberto da França de tênis poderá sair de Roland Garros Organizadores do Aberto da França estudam a possibilidade de transferir as partidas realizadas em Roland Garros para um outro complexo esportivo localizado fora de Paris. De acordo com o diretor-geral da Federação Francesa de Tênis, Gilbert Ysern, a mudança poderá ser realizada em 2016.