Aberto de Xian, programado para abril, é cancelado devido a coronavírus

O Aberto de Xian, programado para ser disputado em meados de abril, foi cancelado devido à epidemia de coronavírus na China, que está interrompendo o circuito profissional de tênis pela primeira vez, anunciou a WTA nesta quinta-feira.

Mais de 2.100 pessoas morreram devido ao vírus, a grande maioria na China, onde uma série de torneios esportivos foi cancelada ou adiada nas últimas semanas. O Xian Open, um torneio WTA 125, a categoria de menor nível do circuito feminino, foi agendado de 13 a 19 de abril.

Esse cancelamento também levanta a questão sobre a realização do Kunming Open, que deve começar oito dias depois, no dia 27 de abril, no sul da China. "Estamos muito atentos à situação, porque não há nada mais importante do que proteger a saúde de nossos jogadores, membros da WTA e fãs", afirmou a WTA em um comunicado.

O Grande Prêmio da China de Fórmula 1, previsto para 19 de abril, foi adiado na semana passada.