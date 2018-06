Acusado de dirigir embriagado, Nastase é detido duas vezes em um dia

O ex- tenista Ilie Nastase foi detido duas vezes em um período de seis horas na Romênia nesta sexta-feira. Primeiro, ele foi preso sob suspeita de dirigir um carro embriagado e após se recusar a fazer um teste de bafômetro. Depois, por passar em uma sinal vermelho com uma scooter.

Nastase tinha um nível de 0,55mg de álcool por litro, disse o chefe da polícia de trânsito de Bucareste, Victor Gilceava, uma ofensa que pode provocar umas sentença de até cinco anos de prisão.

A polícia inicialmente parou Nastase, de 71 anos, por volta das 4h45 (no horário local), quando ele estava dirigindo visivelmente bêbado. Gilceava disse que os policiais tiveram que bloquear o veículo de Nastase, pois ele se recusava a parar.

O dono de títulos do US Open e de Roland Garros se recusou a soprar um bafômetro, o que levou os oficiais a o retirar do veículo e a algemá-lo. Posteriormente, então, foi liberado depois de a polícia abrir uma investigação criminal contra ele por dirigir bêbado e não fazer o teste de bafômetro.

A polícia o parou novamente cerca de seis horas depois, após supostamente ultrapassar um sinal vermelho em uma scooter. Sua carteira de motorista havia sido suspensa após o primeiro incidente.

Nastase admitiu que ele tinha bebido cerveja, mas alegou que a polícia o maltratou e o jogou no chão durante sua primeira prisão. Na segunda vez em que ele foi preso, vídeos o mostram zombando dos policiais e os acusando de agir como a polícia romena na era comunista. O ex-tenista entrou em um carro de polícia e colocou um capacete de policial em sua cabeça durante a segunda prisão.

Foi interrogado por uma hora e, quando saiu da delegacia, reconheceu que provavelmente cometeu um erro ao recusar a realização do teste de bafômetro. Ele foi multado em mil leus romenos (aproximadamente R$ 920) por obstruir o trabalho da polícia e sua licença foi suspensa por três meses, mas ainda enfrenta acusações de dirigir bêbado e recusar a usar o bafômetro.

Nastase, que liderou o ranking da ATP durante a sua carreira, era conhecido por seu comportamento imprevisível e temperamental nas quadras de tênis. E ele manteve essas características depois de se aposentar.

No ano passado, quando era o capitão da Romênia na Fed Cup, e se envolveu em várias polêmicas, fazendo comentário racista sobre Serena Williams, xingado Johanna Konta, insultado uma jornalista e realizado comentários sexistas, finalmente sendo expulso do confronto com a Grã-Bretanha, além de suspenso.