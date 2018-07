Adversária abandona e Stosur vai às quartas em Torneio de Osaka

A australiana Samantha Stosur, número 18 do mundo, contou com o abandono de sua adversária nesta quinta-feira para garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Osaka, no Japão. Ela havia vencido o primeiro set diante da sua compatriota Jarmila Gajdosova, por 7/6 (7/4), e levava a melhor no segundo, por 1 a 0, quando viu a rival deixar a quadra por conta de uma lesão.

Cabeça de chave número 1, Stosur conseguiu sua primeira vitória no circuito profissional sobre Gajdosova, apenas a 68.ª do ranking, em três confrontos disputados. Agora, a grande favorita do torneio enfrentará nas quartas a casaque Yulia Putintseva, 122.ª do ranking, que passou pela japonesa Risa Ozaki.

Nos outros jogos do dia, destaque para as vitórias das cabeças de chave número 5 e 8, respectivamente, Zarina Diyas e Lauren Davis. A casaque Diyas passeou em quadra diante da espanhola Lara Arruabarrena e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Já a norte-americana Davis passou pela japonesa Shuko Aoyama, também com facilidade em dois sets, com duplo 6/1.

Mas a quinta-feira não foi boa para todas as cabeças de chave. Quarta favorita do torneio, a norte-americana Coco Vandeweghe foi eliminada na segunda rodada ao perder para a croata Ana Konjuh, número 113 do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3.