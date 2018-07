Afastados por lesão, Djokovic e Wawrinka farão volta em Abu Dhabi no final do ano

Afastados do circuito profissional até o final desta temporada do circuito da ATP por estarem se recuperando de lesões, Novak Djokovic e Stan Wawrinka tiveram retorno às quadras confirmado para o final deste ano. O sérvio e o suíço foram os últimos nomes anunciados para o Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição realizado entre os dias 28 e 30 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Antes disso, os espanhóis Rafael Nadal e Pablo Carreño Busta, o austríaco Dominic Thiem e o canadense Milos Raonic haviam sido confirmados como participantes do evento que serve como aquecimento para o início da temporada de 2018.

Respectivos sétimo e nono colocados do ranking mundial na atualidade, Djokovic e Wawrinka estão sem atuar desde julho, quando participaram do Grand Slam de Wimbledon. O sérvio de 30 anos de idade vinha amargando uma temporada muito abaixo de suas expectativas e acabou abandonando a partida que travava com o checo Tomas Berdych nas quartas de final do Grand Slam inglês.

Na ocasião, o ex-número 1 do mundo voltou a sofrer com uma insistente lesão no cotovelo direito, que o convenceu a se afastar do restante da temporada para se tratar de maneira plena antes de retornar em melhores condições para a temporada de 2018. E agora ele comemorou a confirmação de sua participação no evento de exibição que servirá como preparação para os torneios de janeiro, que tem como principal evento o Aberto da Austrália, Grand Slam realizado em Melbourne.

"Estou extremamente empolgado por voltar a Abu Dhabi pela quinta vez e fazer parte da décima edição deste campeonato. É uma grande honra fazer parte de um torneio tão especial. A escalação de tenistas é sempre muito forte e será uma maneira perfeita de fazer meu retorno e começar a temporada (de 2018). Abu Dhabi é um lugar maravilhoso e será um ótimo evento para todos os fãs", afirmou Djokovic.

Wawrinka, por sua vez, também comemorou a sua participação no torneio de exibição depois de ter se afastado das quadras em agosto passado por causa de uma lesão no joelho. "É sempre um prazer dar a largada na temporada em um evento deste. Os fãs são incríveis e a chave é muito forte, o que sempre é bom para os jogadores. Minha recuperação está indo bem e mal posso esperar para voltar, tenho trabalhado duro com meu time para estar bem", falou o suíço.