Agnieszka Radwanska arrasa Petra Kvitova e avança à final do Torneio de New Haven

A aguardada partida entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a checa Petra Kvitova, pela semifinal do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, não teve o duelo equilibrado que se esperava. Nesta sexta-feira, em grande estilo e em pouco mais de 1 hora, a tenista da Polônia arrasou a rival e avançou à grande decisão deste sábado contra a ucraniana Elina Svitolina.

Sem esboçar qualquer reação, Petra Kvitova, cabeça de chave número 6, foi batida com facilidade por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/1 - pela maior favorita ao título. Assim, a derrota interrompe a sua tentativa de chegar à quinta final consecutiva em New Haven - ela possui três títulos e um vice-campeonato nas últimas quatro edições e tentava ser a quarta tetracampeã da história do torneio.

Esta foi a terceira vitória seguida de Agnieszka Radwanska contra Petra Kvitova, que ainda assim lidera o retrospecto por 6 a 5. Será a 26.ª final da carreira da polonesa, que tenta o 19.º título e o segundo na temporada. Número 4 do mundo, ela manterá a posição na próxima semana, mas o título em New Haven seria importante na disputa pela liderança do ranking durante o US Open.

A adversária na decisão será a 23.ª colocada do mundo. Elina Svitolina teve um pouco mais de trabalho para derrotar a sueca Johanna Larsson, número 62 do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. No confronto direto, 2 a 0 para Agnieszka Radwanska.