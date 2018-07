Agnieszka Radwanska avança e Venus Williams volta a vencer em Tóquio

TÓQUIO - Com vitórias obtidas nesta quarta-feira, Agnieszka Radwanska e Venus Williams garantiram vaga nas quartas de final do Torneio de Tóquio. Segunda cabeça de chave no Japão e atual número 4 do ranking mundial, a tenista polonesa avançou na competição ao bater a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já a norte-americana, que surpreendeu ao eliminar a bielo-russa Victoria Azarenka na segunda rodada, desta vez superou a romena Simona Halep por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 7/5 e 6/3.

Com o triunfo obtido com certa facilidade, Radwanska se credenciou para enfrentar na próxima fase a alemã Angelique Kerber, quinta cabeça de chave, que nesta quarta derrotou a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.

No duelo diante de Cibulkova, Radwanska aproveitou três de cinco chances de quebrar o saque da adversária, que só converteu um de dois break points. A polonesa também ganhou 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Já Venus Williams pegará nas quartas de final a canadense Eugenie Bouchard, que nesta terceira rodada passou pela sérvia Jelena Jankovic, sexta pré-classificada, com parciais de 7/5 e 6/2.

Algoz de Azarenka, atual vice-líder do ranking mundial, a irmã mais velha de Serena Williams levou a melhor em uma batalha de duas horas e 25 minutos de duração diante de Halep para seguir em frente no Japão. Em jogo muito parelho, a norte-americana teve o seu saque quebrado por seis vezes, mas converteu sete break points em dez chances para triunfar.

Outra tenista de destaque que assegurou lugar nas quartas de final neste dia de confrontos em Tóquio foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Quarta cabeça de chave da competição, ela arrasou a eslovaca Magdalena Rybarikova por duplo 6/1 e terá como próxima adversária a checa Lucie Safarova, que nesta quarta eliminou a australiana Samantha Stosur com duplo 6/4.

JOGOS ADIADOS

Duas partidas previstas para esta quarta-feira não puderam ser encerradas por causa do tempo ruim em Tóquio. Uma delas, entre a checa Petra Kvitova e a norte-americana Madison Keys, precisou ser paralisada já no início, antes que uma das tenistas ganhasse um game. Já o duelo entre Sorana Cirstea e a russa Svetlana Kuznetsova foi interrompido quando a romena vencia o primeiro set por 4/1.