Agnieszka Radwanska derrota Eugenie Bouchard e avança às quartas em New Haven

No jogo mais esperado desta terça-feira no Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, a última competição preparatória para o US Open - Grand Slam em Nova York que começará no próximo dia 28 -, a polonesa Agnieszka Radwanska confirmou o seu favoritismo e derrotou em sua estreia a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 45 minutos.

Com a vitória já pela segunda rodada - Agnieszka Radwanska foi "bye" na primeira -, a atual número 10 do mundo e cabeça de chave 1 em New Haven avançou às quartas de final em sua defesa pelo título da temporada passada.

O aguardado confronto entre Agnieszka Radwanska e Eugenie Bouchard cumpriu com as expectativas dos torcedores, que viram um jogo de bom nível e cheio de alternativas. Com a vitória, a polonesa mantém seu perfeito retrospecto contra a canadense, agora com quatro triunfos em quatro partidas, além de nenhum set perdido.

Quem também se classificou às quartas de final em New Haven foi a australiana Daria Gavrilova, que derrotou a húngara Timea Babos por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6) - e vai enfrentar a vencedora da partida entre a belga Kirsten Flipkens e a romena Ana Bogdan, que se enfrentarão nesta quarta-feira.

Já a belga Elise Mertens surpreendeu nesta terça-feira. Vinda do qualifying, a 47.ª melhor do mundo venceu a russa Daria Kasatkina, número 38 do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e agora espera pela vencedora da partida entre a polonesa Magda Linette e a chinesa Shuai Zhang.

Ainda pela primeira rodada, a espanhola Carla Suárez Navarro estreou com vitória sobre a eslovaca Jana Cepelova por 6/4 e 4 a 0 no segundo set quando a tenista da Eslováquia desistiu da partida. Agora a representante da Espanha duelará contra Anastasia Pavlyuchenkova, cabeça de chave número 6 em New Haven.