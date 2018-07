Agnieszka Radwanska estreia com vitória tranquila no Torneio Katowice

KATOWICE - Principal favorita ao título e empurrada pela torcida da casa, a polonesa Agnieszka Radwanska não teve trabalho para vencer em sua estreia no Torneio de Katowice, em seu país. Após pouco mais de uma hora de partida, a número 3 do mundo derrotou a checa Krystina Pliskova nesta terça-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Cabeça de chave número 1, Radwanska impôs seu jogo e contou com um bom aproveitamento no saque para conseguir a tranquila vitória. Agora, a polonesa espera para conhecer sua adversária, que sairá do confronto entre a russa Vera Dushevina e a italiana Francesca Schivone.

Se a principal favorita venceu, a cabeça de chave número 2 do torneio também fez bonito nesta terça. A italiana Roberta Vinci teve tranquilidade para passar pela russa Ksenia Pervak por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Agora, a número 16 do mundo duelará com a compatriota Camila Giorgi, que passou pela polonesa Katarzyna Piter.

Nos outros jogos já encerrados desta terça, a búlgara Tsvetana Pironkova, cabeça de chave número 8, teve trabalho, mas venceu de virada a checa Andrea Hlavackova por 2 a 1: 4/6, 7/5 e 6/1. Já a eslovaca Kristina Kucova atropelou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com duplo 6/1.