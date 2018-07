Agnieszka Radwanska sobe para o 5.º lugar do ranking da WTA

SÃO PAULO - Surpresa deste início de temporada, a polonesa Agnieszka Radwanska subiu para a quinta colocação do ranking, divulgado nesta segunda-feira. Radwanska alcançou sua melhor posição na lista da WTA ao conquistar o título do Torneio de Dubai, no sábado.

Com sua entrada no Top 5, a polonesa confirma seu bom momento no circuito profissional. Desde o início de 2012, ela acumula duas semifinais e as quartas de final do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Em Dubai, Radwanska faturou seu oitavo título da carreira.

Para entrar no Top 5, a polonesa desbancou a australiana Samantha Stosur, campeã do último US Open, que caiu nas quartas de final em Dubai. Stosur ocupa agora a sexta colocação. Ainda dentro do Top 10, a chinesa Na Li subiu uma posição, para o oitavo lugar, enquanto a russa Vera Zvonareva caiu para nono.

Vice-campeão em Dubai, ao ser derrotado por Radwanska, a alemã Julia Goerges galgou três posições na lista da WTA. Subiu do 19º para o 16º lugar. Assim como a polonesa, Goerges alcançou sua melhor colocação da carreira no ranking.

Entre as brasileiras, a mais bem ranqueada é Roxane Vaisemberg. Ela ocupa a 244ª posição, com 228 pontos. Também dentro do Top 300, Teliana Pereira soma 177 pontos, na 296ª colocação.

Confira as primeiras colocadas do ranking:

1.ª - Victoria Azarenka (Bielo-Rússia), 8980 pontos

2.ª - Maria Sharapova (Rússia), 7680

3.ª - Petra Kvitova (República Checa), 7095

4.ª - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 6270

5.ª - Agnieszka Radwanska (Polônia), 5850

6.ª - Samantha Stosur (Austrália), 5825

7.ª - Marion Bartoli (França), 5160

8.ª - Na Li (China), 4390

9.ª - Vera Zvonareva (Rússia), 4340

10.ª - Andrea Petkovic (Alemanha), 3810

11.ª - Serena Williams (EUA), 3580

12.ª - Francesca Schiavone (Itália), 3575

13.ª - Sabine Lisicki (Alemanha), 3196

14.ª - Jelena Jankovic (Sérvia), 3020

15.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (Rússia), 2735

16.ª - Julia Goerges (Alemanha), 2725

17.ª - Ana Ivanovic (Sérvia), 2585

18.ª - Dominika Cibulkova (Eslováquia), 2545

19.ª - Shuai Peng (China), 2485

20.ª - Angelique Kerber (Alemanha), 2465

----------------------------------------------

244.ª - Roxane Vaisemberg (Brasil), 228

296.ª - Teliana Pereira (Brasil), 177