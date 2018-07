Agnieszka Radwanska vence e encara Victoria Azarenka em Melbourne

MELBOURNE - A polonesa Agnieszka Radwanska será a adversária da bielo-russa Victoria Azarenka nas quartas de final do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, em Melbourne, a número 5 do mundo avançou ao derrotar a espanhola Garbine Muguruza, 38ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 17 minutos.

Radwanska se aproveitou muito bem do erros cometidos por Muguruza para triunfar no primeiro set, em que converteu dois de cinco break points e salvou o seu saque quatro vezes. A espanhola cometeu 20 erros não-forçados, contra apenas nove da polonesa, que venceu com facilidade por 6/1.

Muguruza cometeu ainda mais erros não-forçados no segundo set - 24 a 10 - e perdeu o seu saque duas vezes para Radwanska, que conseguiu salvar dois break points. Assim, a polonesa triunfou por 6/3 e se garantiu nas quartas de final do Aberto da Austrália.

Agora, Radwanska terá pela frente Azarenka, número 2 do mundo e atual bicampeã do Aberto da Austrália, que passou nesta segunda-feira pela norte-americana Sloane Stephen (6/3 e 6/2). A bielo-russa está em vantagem de 12 a 3 no confronto direito, incluindo um triunfo há dois anos em Melbourne, também nas quartas de final.

Os outros três duelos que vão definir as semifinalistas do Aberto da Austrália também estão definidos. A sérvia Ana Ivanovic vai encarar a canadense Eugenie Bouchard, a chinesa Na Li medirá forças com a italiana Flavia Pennetta e a romena Simona Halep enfrentará a eslovaca Dominika Cibulkova.