Agnieszka Radwanska vence Venus Williams e vai à semifinal em Miami

MIAMI - A polonesa Agnieszka Radwanska está classificada para as semifinais do Masters 1000 de Miami. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo derrotou a norte-americana Venus Williams, 134ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 20 minutos.

Classificada, Radwanska aguarda a definição da sua adversária nas semifinais, que sairá do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a francesa Marion Bartoli, que será disputado ainda nesta quarta-feira. A outra semifinal será disputada entre a russa Maria Sharapova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Com a vitória desta quarta-feira, Radwanska diminuiu a vantagem de Venus no confronto direto. Esta foi a sétima partida entre as tenistas e apenas a segunda vitória da polonesa, que também se vingou da derrota no confronto anterior, exatamente nas quartas de final do Torneio de Miami, em 2010. Assim, ela parou Venus, que vinha fazendo boa campanha, com vitórias sobre Ana Ivanovic e Petra Kvitova.

O primeiro set do jogo desta quarta-feira foi equilibrado e com várias quebras de serviço - foram cinco em dez games disputados. Radwanska se deu melhor ao conseguir quebras no primeiro, quinto e sétimo games, enquanto Venus converteu break-points apenas no quarto e sexto games.

O segundo set da partida, porém, foi completamente dominado por Radwanska. Venus ainda venceu o primeiro game, mas depois perdeu seis seguidos, sendo batida por 6/1 e 2 sets a 0 pela tenista polonesa.