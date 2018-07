Agut abandona em Valência e Bellucci vai às quartas de final

Atualizado às 14h41

Bautista sentiu algum problema físico, ainda não especificado, para deixar a competição. Melhor para Bellucci, que logo em sua primeira participação na chave principal em Valência chega às quartas de final. Agora, o brasileiro terá pela frente o cabeça de chave número 1, o espanhol David Ferrer, que duelará com seu compatriota Fernando Verdasco nesta quinta.

O abandono de Bautista impediu o reencontro com Bellucci. Foi diante do mesmo adversário que o brasileiro deu início à boa fase, ao conquistar grande vitória nos playoffs da Copa Davis, em setembro, que recolocou o País na elite do tênis mundial. Pouco antes, no entanto, o espanhol havia vencido na estreia do US Open.

Na estreia em Valência, Bellucci havia passado pelo número 27 do mundo, o russo Mikhail Youzhny, por 2 sets a 0. No qualifying, o brasileiro eliminou o alemão Michael Berrer e o lituano Ricardas Berankis.

No único jogo já disputado desta quinta-feira pelo Torneio de Valência, o espanhol Pablo Andujar passou com tranquilidade pelo sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Nas quartas, Andujar enfrentará seu compatriota Tommy Robredo, que eliminou na quarta o taiwanês Yan-Hsun Lu.

